Bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non dã man, chủ tịch quận bức xúc tới mức “không nói được”

Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, quản lý và 2 bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) có hành vi bạo hành dã man hàng loạt trẻ mầm non bằng nhiều vật dụng.

Cụ thể, các bảo mẫu đập bình nhớt vào đầu và vai bé gái; đạp vào người trẻ; đẩy mạnh đầu bé trai vô tường; cầm muỗng nhôm ném vào giờ các bé đang ăn; ném bé trai vào góc tường; dùng dao dọa các bé trong lớp học và trong giờ ăn; dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ; vả vào mặt, vụt dép, đập chân trẻ liên tục xuống ghế đá...

Ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch quận 12) bày tỏ trên báo Infonet, xem xong những hình ảnh bảo mẫu bạo hành dã man trẻ, ông đã bức xúc tới mức "không nói được".



Chủ tịch quận 12 thông tin, công an đã xuống cơ sở mầm non củng cố hồ sơ, những người liên quan bị triệu tập làm rõ sự việc.

"Quan điểm của quận là xử lý tới nơi tới chốn và sẽ thực hiện ngay", báo Infonet dẫn lời ông Lê Trương Hải Hiếu.

Cũng theo nguồn trên, Trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, công an đang xác định mức độ vi phạm cho đúng với bản chất, thẩm quyền và trách nhiệm xử lý.

Trên báo Pháp luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn công an TP.HCM) cho hay, công an thành phố đã chỉ đạo công an quận xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Quang nhìn nhận, hành vi của các bảo mẫu trái đạo đức và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những người này sẽ bị xử lý hình sự nếu đủ cơ sở.



Công an làm việc với chủ cơ sở mầm non có bảo mẫu hành hạ dã man trẻ. Ảnh: Viết Dũng

Ông Khưu Mạnh Hùng (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12) cho biết trên báo VTC News, cơ sở mầm non tư thục này có giấy phép hợp lệ.



Ông Hùng thông tin, giới chức quận kiểm tra cơ sở này chưa lâu và cũng có nghe về việc trẻ gửi ở đây bị bạo hành, nhưng "do không có bằng chứng cụ thể nên chưa thể xử lý gì".

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 nhấn mạnh trên báo Tiền phong, hành động của các bảo mẫu là "không thể chấp nhận được, rất phản giáo dục, cần phải loại ra khỏi ngành".

Chia sẻ trên báo VnExpress, chị Lê Thị Hồng Thuỷ, người ở trọ gần cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh cho biết, trước đây chị từng gửi con ở điểm giữ trẻ này, nhưng sau khi phát hiện con có vết bầm thì đã dừng gửi.

"Bà ta làm thế xưa nay rồi. Cơ sở này cũng không có camera nên nhiều phụ huynh không theo dõi được", nguồn trên dẫn lời chị Thủy.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh trông giữ 35 trẻ và hầu hết là con của các công nhân.

(Tổng hợp)