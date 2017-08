Bão đại hạ giá xe ô tô bao giờ mới hạ nhiệt?

Thị trường Việt chưa bao giờ chứng kiến cuộc đua giảm giá xe nào sâu và dài như năm nay. Suốt từ đầu năm đến nay, tất cả các thương hiệu đều thực hiện các cuộc giảm giá ngày càng sâu và mạnh hơn với mục đích kích cầu thị trường, giành thị phần cũng như để dọn đường đón các mẫu xe mới.

Trường Hải tiếp tục vẫn là doanh nghiệp đi tiên phong trong cuộc chạy đua về giá khi công bố điều chỉnh giá bán của nhiều dòng xe Mazda, Kia tại Việt Nam trong tháng 8.

Ngay sau Trường Hải, Honda cũng đã gây bất ngờ khi công bố giảm giá bán lẻ của 3 mẫu xe thương hiệu này đang bán tại Việt Nam là Honda CR-V, Civic và Accord với mức giảm lên tới gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, mức giảm cao nhất thuộc về Honda CR-V bản 2.4L AT lên tới 170 triệu đồng. Hai phiên bản 2.0 AT và AT TG (bản cao cấp) có mức giảm lần lượt 110 và 150 triệu đồng. Như vậy, giá mẫu Honda CR-V trên thị trường hiện nay chỉ còn 898 triệu đồng cho phiên bản 2.0; 988 triệu đồng cho phiên bản 2.4 và 1,028 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Mẫu xe Honda Civic cũng đã được điều chỉnh giảm giá từ 950 triệu đồng từ khi công bố đầu năm nay xuống còn 898 triệu đồng (mức giảm 52 triệu đồng).

Mẫu xe nhập khẩu khác là Honda Accord được điều chỉnh giá khá sâu. Cụ thể, trong tháng 8, Honda sẽ giảm giá tới 192 triệu đồng cho mẫu xe này. Hiện, Honda Accord có giá 1,198 tỷ đồng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là đợt điều chỉnh giá bán của Honda Việt Nam chứ không phải là một đợt khuyến mại giảm giá từ đai lý. Điều này có nghĩa người mua hàng sẽ được lợi thế khi các mức thuế, phí đi kèm cũng sẽ được giảm xuống.

Việc điều chỉnh giá bán của Honda Việt Nam là để kích cầu khi từ đầu năm đến nay, toàn thị trường có dấu hiệu chững lại do tâm lý chờ đợi của khách hàng để mua xe với mức giá tốt hơn vào năm 2018. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa không chỉ là để dọn đường cho mẫu xe mới.

Cũng ngay sau đó, nhiều đại lý Mazda đã thông báo mức giảm giá mới cho nhiều mẫu xe ăn khách của thương hiệu này như Mazda3, Mazda6 và CX-5 với mức giá khiến nhiều khách hàng "ngã ngửa".

Nếu so với giá bán vừa được điều chỉnh trong lần gần nhất, hầu hết các mẫu xe đều có mức giảm thêm từ 10 – 16 triệu đồng. Đáng chú ý là mẫu sedan Mazda6 được giảm giá thêm tới 71 triệu đồng so với lần điều chỉnh vừa qua.

Với mức điều chỉnh này, giá bán của hàng loạt mẫu xe ăn khách Mazda3, mazda6 hay CX-5 đều lập đáy mới.

Gây sốc nhất trong đợt giảm giá này là mẫu sedan Mazda6. Theo báo giá từ một đại lý tại Hà Nội, Mazda6 được điều chỉnh giảm thêm 10 và 16 triệu đồng cho hai phiên bản 2.0 và 2.0 Premium. Với mức điều chỉnh này giá của Mazda6 ở mức 850 triệu đồng.

Trong khi đó phiên bản 2.5 Premium được giảm thêm tới 71 triệu đồng và lập đáy mới khi xuống dưới 1 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

Đợt điều chỉnh giá tiếp theo này là để kích cầu thị trường mua xe trong tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch), thời điểm được coi là ế ẩm nhất của thị trường xe. Đây là lần giảm giá thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tháng qua của Trường Hải.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không chỉ mình Trường Hải có động thái liên tục giảm giá xe. Trong tháng này sẽ tiếp tục có nhiều thương hiệu khác có động thái giảm giá để kích cầu mua sắm trong tháng Ngâu.

Nhưng không chỉ có Honda và Mazda, cuộc đại hạ giá xe cũng tiếp tục có sự tham gia Toyota, Nissan hay Mitsubishi khi hầu hết các đại lý của các thương hiệu này cũng thực hiện giảm giá sốc để kích cầu trong tháng Ngâu.

Ngoài các mức giảm giá được giữ nguyên như tháng trước đối với hầu hết các mẫu xe, Toyota cũng thực hiện giảm giá mạnh cho mẫu xe Camry với mức giảm lên tới 120 triệu đồng. 2 mẫu xe thuộc hàng "hot" của Toyota là Vios và Corolla Altis tiếp tục được ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, tại các đại lý Toyota Corolla Altis hiện được giảm giá sâu nhất với mức giảm lên tới 115 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe ăn khách Toyota Vios cũng được giảm thêm khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước, tức là giảm tới 70 triệu đồng so với giá bán lẻ, một điều ít thấy ở mẫu xe này.

Mitsubishi cũng có hàng loạt mẫu xe nằm trong danh sách giảm giá mạnh nhất của thị trường. Trong đó phải kể đến Mitsubishi Pajero Sport với mức giảm146 – 170 triệu đồng. Hiện tại, một chiếc Mitsubishi Pajero Sport có giá bán dao động từ 1.209 - 1.368 triệu đồng thay vì 1.355 - 1.538 triệu so với tháng trước.

Ngoài ra, Mitsubishi Outlander cũng được giảm từ 120 – 140 triệu đồng so với giá cũ. Với mức giảm này, hiện một chiếc Mitsubishi Outlander có giá bán từ 850 - 1.135 triệu đồng.

Trong khi đó, Suzuki Swift đang được rao với mức giảm giá lên tới 140 triệu đồng. Cụ thể, chiếc Suzuki Swift hiện có giá 459 triệu đồng, giảm tới 110 triệu đồng so với giá cũ.

Trong khi đó, Suzuki Sswift RS (2016) được giảm tới 140 triệu, Swift RS 2017 cũng được giảm tới 100 triệu đồng.

Còn nhớ chỉ cách đây vài tháng, đại diện một đơn vị sản xuất và phân phối đã cho rằng giá xe tại thị trường Việt Nam khó có thể giảm tiếp bởi giá đã giảm tới đáy. Nhưng chỉ không lâu sau đó, giá xe vẫn tiếp tục giảm và giảm sâu hơn.

Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều khách hàng dự đoán, trong tháng 9, mức giảm giá của các mẫu xe sẽ tiếp tục giữ nguyên hoặc thậm chí còn có thể giảm thấp hơn nữa bởi nhiều thương hiệu xe vẫn tiếp tục muốn kích cầu.