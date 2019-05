Băng trộm tiền tỉ nhiều công ty ở TP.HCM sa lưới

Sau hai năm theo dấu , trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt giữ Lý Thái Huy (22 tuổi), Lâm Nhật Vũ (19 tuổi) và Nguyễn Tương Tú (19 tuổi) để điều tra về hành vi gây ra hàng loạt vụ trộm tại các công ty ở TP.HCM.

Trong đó có vụ trộm khoảng 8,6 tỉ đồng tiền lương công nhân Công ty Cân Nhơn Hòa.

Riêng nghi can cầm đầu tên T. đã chết trong một vụ trộm khác hơn một năm trước.

Lương cả ngàn công nhân bị trộm sạch

“Nhiều dấu vết tại hiện trường vụ trộm gần như bị xóa sạch, hình ảnh camera mờ nhạt, không thể truy nguyên theo dấu vân tay. Hạn điều tra đã hết mà vẫn không xác định được bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trên…

Tuy nhiên, anh em quyết phải bắt bằng được nhóm trộm này” - trinh sát Đội 4 nhớ lại.

Theo hồ sơ, rạng sáng 20-9-2017, băng trộm đột nhập vào Công ty Cân Nhơn Hòa (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) lấy đi số tiền trong két sắt khoảng 8,6 tỉ đồng. Đây là số tiền để trả lương cho cán bộ, công nhân làm việc tại công ty trong tháng 9.

Vụ án gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, chủ công là Đội 4, tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng và trích xuất camera để truy xét.

Tuy nhiên, tại hiện trường không thu được nhiều dấu vết. Hình ảnh camera mờ, dấu vết vân tay bám bụi, không thể truy nguyên. “Qua dấu vết hình ảnh, chúng tôi xác định nhóm người này còn rất trẻ, trong độ tuổi khoảng 18-25, dáng người nhỏ” - trinh sát cho hay.

Sau hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc nhưng thông tin về nhóm trộm gần như không có gì thêm. Ba tháng sau, một vụ trộm xảy ra ở Khu công nghệ cao quận 9 cũng do băng nhóm trẻ thực hiện.

Tuy nhiên, đây là vụ trộm hụt và nghi can tên T. trong vụ án này đã chết (sau này công an xác định T. chủ mưu vụ trộm 8,6 tỉ đồng).

Công an khai thác Tú nhưng người này không khai nhận gì thêm. Vụ trộm hụt, chưa đủ chứng cứ xử lý hình sự nên công an đã thả Tú khi hết thời hạn tạm giữ.

Nghi can cầm đầu nhóm trộm chết trong một vụ trộm hụt ở quận 9. Ảnh: HT

Tiền để đánh bạc, mua đất, tiêu xài…

Từ báo cáo của Công an quận 9 cùng những tình tiết, dấu vết thu thập ít ỏi trước đó, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội 4 nhận định nhóm người này có liên quan tới vụ mất trộm 8,6 tỉ đồng tại Công ty Cân Nhơn Hòa. Tú rơi vào tầm ngắm của công an.

Sau gần hai năm theo dõi, truy vết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt mời ba nghi can trên về làm việc.

Tại cơ quan công an, ba nghi can đã thừa nhận vụ trộm tại Công ty Cân Nhơn Hòa. Cụ thể, cả ba cùng T. thực hiện vụ trộm, sau đó đổi ra tiền USD. T. đưa cho Huy, Vũ mỗi người được 77.000 USD, Tú 65.000 USD, còn lại của T. Số tiền có được, băng nhóm này dùng đánh bạc, mua đất, mua xe máy…

Công an thu giữ hai giấy đỏ, xe SH mà các nghi can dùng tiền ăn trộm mua sắm.

Theo công an, không chỉ gây ra vụ trộm ở Công ty Cân Nhơn Hòa, ba nghi can còn thực hiện gần chục vụ trộm ở các công ty, khu công nghiệp tại các quận, huyện khắp TP.HCM và nhiều tỉnh khác. Công an đang tiếp tục điều tra.