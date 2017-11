Bằng miệng mà cũng lây bệnh sao, bác sĩ?

Đó là một thanh niên khỏe mạnh. Vợ chồng anh đã có 1 con trai hơn 3 tuổi và nay muốn có thêm đứa thứ hai nhưng thả hơn 1 năm vẫn chưa có tin vui. Cô vợ thì đã đi khám ở bệnh viện phụ sản, cho thấy kết quả bình thường. Khám thanh niên, thấy có chút dịch ở nơi thầm kín, BS. Lương nghi nghi, liền hỏi:

- Cậu có lần nào quan hệ không an toàn không?

- Không ạ - anh ta đáp.

- Nhưng kết quả đọc tinh dịch đồ cho thấy có hiện tượng viêm của hệ thống. Bạch cầu tăng. Tinh trùng chết nhiều. Khả năng di động kém.

Tư vấn: ThS.BS. Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc BV Thận Hà Nội.

- Quả thật là em sạch, trăm phần trăm luôn - bệnh nhân cả quyết.

Hướng điều tra của BS. Lương có vẻ như đang đi vào đường cụt. Kết quả thì rành rành ra thế nhưng bệnh nhân lại cam đoan dứt khoát thế thì bác sĩ cũng khó mà xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Xác định ca này chắc là phải khai thác lâu đây, BS. Lương hỏi anh ta khá nhiều câu hỏi liên quan đến câu chuyện nhạy cảm kia.

Nhưng thanh niên vẫn khăng khăng về cái sự sạch của bản thân, cho dù anh ta không đi cùng vợ và đồng thời cũng biết, hồ sơ bệnh án của thân chủ luôn được đảm bảo bí mật, vì đó là chuyện của mỗi cá nhân khi tìm đến với bác sĩ nam khoa. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của BS. Lương vang lên.

Một đồng nghiệp dưới quyền muốn hỏi ý kiến BS. Lương gấp. Ra hiệu cho bệnh nhân chờ một chút, BS. Lương quay qua trao đổi với đồng nghiệp. Thanh niên có vẻ nghe câu chuyện của hai bác sĩ rất chăm chú.

Hai người trao đổi về một ca STDs - các bệnh lây truyền qua đường tình dục - do quan hệ không an toàn bằng miệng. Đồng nghiệp của anh Lương vừa ra khỏi phòng, anh ta hỏi dồn bác sĩ:

- Bệnh cũng có thể lây qua đường miệng sao, bác sĩ?

- Đúng quá, thậm chí cả những bệnh nguy hiểm nhất - BS.Lương trả lời, cảm thấy đã bắt được “tổ con tò vò” đây rồi.



- Nhưng... Em nghĩ đó đâu phải là quan hệ nhỉ?

- Thế là cậu chưa nghe nói đến hình thức oral sex, tức là quan hệ tình dục bằng miệng bao giờ nhỉ?

- Vâng, quả thật là em... Em cứ nghĩ đó là lướt lát, hương hoa...

- Chính vì nghĩ thế nên mới toi đấy.

Câu chuyện lướt lát, hương hoa của chàng trai trẻ

Cách đây vài tháng, bạn trai thân của tôi rủ đi liên hoan sau khi ký được một hợp đồng lớn. Thân với nó từ hồi còn đi học, cái gì cũng chia ngọt sẻ bùi, cho nên trong mọi cuộc vui buồn của nó, tôi lúc nào cũng là gương mặt thân quen, tên một chương trình trên VTV thì phải.

Thế rồi sau khi nhậu, là một chầu… vui vẻ. Lần đầu tiên làm cái chuyện đó, tôi cũng thấy ngượng, chả thấy thích thú gì mấy. Thế nhưng, nói lại cảm giác của mình với mấy tên bạn, bọn nó cười tôi: Sao mà quê thế! Bị kích, tôi tiếp tục… thử sức lần thứ hai. Lạ thay, đến lần này tình hình đã khác hẳn.

Nó cho những cảm giác đê mê mà tôi chưa từng hưởng thụ trong đời. Dần dần, tôi đâm nghiện cái món đó, sử dụng hầu như mỗi ngày. Đôi lúc tôi cũng có chạnh nghĩ về người vợ mà tôi biết chắc là rất mực thủy chung của mình.

Song tôi tặc lưỡi: Đây không phải là quan hệ nam nữ, mình vẫn… chung tình. Quả là tôi đã nghĩ như thế trong một thời gian dài. Bạn tôi cũng nghĩ thế.

Chúng tôi đều có nghe những câu chuyện về lây nhiễm các bệnh xã hội do quan hệ ngoài luồng, thiếu an toàn nên còn lấy làm tự mãn vì mình đã vui chơi… có hiểu biết. Ai dè, chính mình đang thất học trong những kiến thức về an toàn tình dục mà không biết.

Băn khoăn của bác sĩ nam khoa

Với bệnh nhân vừa kể trên, hướng điều trị cũng đơn giản. Sau khi cấy dịch niệu đạo, làm kháng sinh đồ, cho thuốc uống… hiện tượng viêm của thanh niên đã hết trong vòng 1 tháng.

Sau 1 tháng, xét nghiệm tinh dịch đồ của cậu cũng khá hơn nhiều. Sau 2 tháng, giờ đây cả bác sĩ và vợ chồng cậu ta cùng hồi hộp chờ đợi kết quả của đợt điều trị này.

Qua thực tế khám chữa những căn bệnh khó nói này, bác sĩ bugi Nguyễn Thế Lương nhận thấy sự hiểu biết về chuyện nhạy cảm của dân ta - không phân biệt già trẻ trai gái, ở đây dĩ nhiên chỉ khoanh vùng trong những bệnh nhân tìm đến với bác sĩ nhưng cũng có thể từ đó suy rộng ra, còn rất hạn chế.

Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến người ta rất khó thoát được vòng bủa vây của bệnh tật và những hệ lụy rất dài sau đó.