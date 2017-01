Bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không có tội

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối hiện nay ở Hàn Quốc, đã tuyên bố tại phiên xét xử chính thức đầu tiên, diễn ra vào ngày 5/1 tại thủ đô Seoul, rằng bà không hề có tội.



Xuất hiện với tư cách là bị cáo tại phiên tòa do Tòa án quận trung tâm Seoul tiến hành, bà Choi đã bác bỏ mọi cáo buộc lạm quyền và có ý đồ gian lận, đồng thời nhấn mạnh: “Có nhiều phần không công bằng đối với tôi.”



Phiên tòa chính thức này được mở sau 2 vòng chuẩn bị hồi tháng trước.

Hai cựu trợ lý của bà Park là An Chong-bum và Jeong Ho-seong cũng tham dự phiên tòa do bị nghi ngờ câu kết với bà Choi. Bà Choi và ông An bị nghi là đã ép nhiều tập đoàn lớn phải đóng góp 77,4 tỷ won (64,4 triệu USD) cho 2 quỹ mà bà Choi điều hành, trong khi ông Jeong bị cáo buộc tiết lộ nhiều bí mật của chính phủ cho bà Choi.

Theo Yonhap, ông An đã bác bỏ mọi cáo buộc, còn đại diện pháp lý của ông Jeong không nói rõ ông Jeong có thừa nhận việc tiết lộ bí mật hay không./.