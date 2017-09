Bài thử nghiệm xem iPhone X có đút vừa túi quần jean hay không

Trang GottaMobile vừa có một thử nghiệm khá thú vị với mô hình của chiếc iPhone X (có một chút thay đổi là cụm camera, sửa thành 3 camera cho vui thôi). Những người thử nghiệm muốn tìm hiểu xem liệu những chiếc iPhone X thực sự có để vừa túi quần thông thường nếu có thiết kế to hơn.

Trong video thử nghiệm có thể thấy, ít nhất mô hình thử nghiệm iPhone X đã để vừa túi quần, đôi khi chỉ dày hơn đôi chút. Ngay cả khi để trong túi quần jean với thiết kế tiêu chuẩn, không quá nông hoặc sâu ở cả trước và sau, máy chỉ nhô lên một chút như hình dưới đây.

Sự khác biệt giữa iPhone X và các thế hệ iPhone trước nằm ở viền màn hình. Apple đã loại bỏ hoàn toàn nút Home mặt trước và tạo thiết kế tràn cạnh, gần như không còn viền màn hình. Điều này khiến iPhone X dù có kích thước màn hình lớn nhưng thực tế rất nhỏ gọn so với mẫu iPhone 7 Plus trước đó.

Thử nghiệm để điện thoại ở điểm nông nhất trong túi ở mặt trước

Thử nghiệm với túi quần sau

Xét trên thực tế, mô hình iPhone X ngắn hơn LG G6 và Galaxy S8, cao hơn một chút so với iPhone 7 và thấp hơn so với iPhone 7 Plus.

Việc có một thiết kế gọn nhẹ trong màn hình lớn hứa hẹn sẽ giúp iPhone X là một sản phẩm tiện dụng đối với tất cả người dùng, mọi loại túi hay đặc biệt là túi quần của nữ giới thường khá nhỏ và nông.

Nguồn: GottaMobile