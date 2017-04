Bài học từ The KAfe, Gloria Jean Coffee bị đóng cửa: Khi thua thì cái gì cũng sai!

The KAfe đã chính thức đóng cửa từ trung tuần tháng tư. Thậm chí, nhiều cơ sở kinh doanh của The Kafe đã được chuyển nhượng cho đơn vị khác từ 4 tháng nay. Dù nhận được 5,5 triệu USD từ một nhà đầu tư nước ngoài nhưng startup này vẫn phải nhận một cái kết đắng.

Chia sẻ với nỗi buồn của The KAfe, ông Hoàng Khải, Chủ tịch KhaiSilk cho rằng vấn đề không nằm ở “sự khác biệt” mà các startup hay đề cao. Theo ông Khải, nghiên cứu thị trường là bước quan trọng đầu tiên, quyết định sự sống còn của startup. The KAfe thất bại vì họ đã không nghiên cứu kỹ thói quen của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không chỉ startup mới phạm phải những sai lầm cơ bản trong nghiên cứu thị trường. Nhắc tới Starbucks, doanh nhân Hoàng Khải khẳng định “ông lớn cà phê” cũng đã không chú tâm tới khách hàng. Dù chinh chiến khắp nơi trên thế giới, nhưng Starbucks chỉ có đúng một tiệm cà phê tại Úc. Cơ sở kinh doanh duy nhất này được đặt ở Sydney.

Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu tầm cơ châu lục và thế giới cũng đã phải chấp nhận đau thương. ILLY - thương hiệu cà phê nổi tiếng toàn châu Âu và trên thế giới – đã phá sản khi chỉ mới mở được hai cửa tiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. NYDC cũng chịu chung cảnh ngộ, dù chỉ 5 năm trước đó họ hào hứng đầu tư vào thị trường Việt Nam.

“Thương hiệu cafe ILLY nổi tiếng tại Châu Âu và trên thế giới sau khi vào Việt Nam cũng bị phá sản sau khi mở 2 cửa tiệm cafe tại Sài Gòn. Ngoài ra NYDC cũng thế khi bước chân vào thị trường Việt Nam hào hứng như thế nào và cũng phải chịu đau thương sau 5 năm hào hùng.” – Doanh nhân Hoàng Khải kể.

Tất nhiên, việc gặp phải những rủi ro khi kinh doanh là hoàn toàn bình thường. Doanh nhân Hoàng Khải chia sẻ rằng tiệm cà phê cuối cùng trong chuỗi Gloria Jean Coffee của ông tại Grand View (Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh) đã phải đóng cửa hôm 20/4. Lý do cho sự rút lui được ông Khải giải thích là từ phía “công ty mẹ ở Úc hết hợp đồng với công ty bên phía Việt Nam”. Bên cạnh đó, sự thất bại còn cho thấy nhiều khiếm quyết của công tác nghiên cứu thị trường.

“Thương hiệu cafe Gloria Jean Coffee là 1 thương hiệu nổi tiếng ở châu Á đã phải đóng cửa cái cuối cùng tại Việt Nam ngày 20/4. Do không biết cách thâm nhập vào 1 thị trường cà phê tại Việt Nam và cũng không chịu đào sâu nghiên cứu thị trường với những tính chất cạnh tranh khốc liệt ở với 1 mức độ cao. Ngoài ra nó còn mang tính chất may rủi do thị trường quyết định chứ không phải cứ thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài mang vào Việt Nam là thành công” – ông Hoàng Khải chia sẻ.

Nhưng tinh thần startup luôn cần được giữ vững mặc cho những rủi ro nào xảy ra. Như lời người xưa dạy “thua keo nào ta bày keo khác”, ông Hoàng Khải lạc quan về một tương lai đầy ắp cơ hội. Biết đâu cơ hội khác sẽ mang lại những điều kỳ diệu hơn?

"Chỉ có một điều là chân lý: Khi thua thì cái gì cũng sai", Khải Silk kết luận.