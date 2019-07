Atletico mua Joao Felix 126 triệu euro

Chỉ trong vòng khoảng vài giờ đồng hồ, tình hình nhân sự tại sân Wanda Metropolitano đã có biến động liên tục. Sau thời gian dài đồn đoán, ngày Rodri chính thức trở thành người của Man City đã tới rất gần.

Theo những ghi nhận mới nhất của Marca và ESPN, khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 70 triệu euro của anh với Atletico Madrid đã được The Citizens thanh toán đầy đủ vào ngày 3.7. Cụ thể, người đại diện của Rodri đã có mặt tại trụ sở của La Liga ở Madrid để thay mặt Man City trả số tiền 70 triệu euro giải phóng hợp đồng với Atletico. Điều này đồng nghĩa Rodri hiện đã là cầu thủ tự do và Rojiblancos không còn khả năng can thiệp vào tương lai của anh nữa. Ít giờ sau khi xuất hiện tin đồn, trên trang chủ Atletico đã lên tiếng xác nhận việc The Citizens đã trả đủ phí giải phóng hợp đồng của Rodri.

Rodri chuyển đến Man Cit với giá 70 triệu euro

Ngay lập tức, đội bóng thành Madrid tiếp tục đưa thêm thông tin rằng họ đã tìm được cái tên thay thế trụ cột vừa rời đi. Được biết, họ đã chiêu mộ thành công Hector Herrera của Porto với mức phí chuyển nhượng là 16 triệu bảng theo một bản hợp đồng 3 năm. Và sau cầu thủ đến từ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Los Rojiblancos tiếp tục sở hữu thêm tân binh.



Hector Herrera cập bến Atletico thế chỗ Rodri với giá 0 đồng.

Cụ thể, Atletico Madrid chính thức thông báo đã có được sự phục vụ của Joao Felix thuộc biên chế Benfica. Đây là thương vụ ngốn rất nhiều tiền của á quân La Liga 2018-2019 khi khiến họ chi ra con số giải phóng hợp đồng 126 triệu euro.

Joao Felix kiểm tra y tế tại Atletico.

Joao Felix (19 tuổi) được giới chuyên môn đánh giá là tài năng sáng nhất của Bồ Đào Nha hiện tại. Ở mùa giải 2018-2019, tiền vệ này chơi 39 trận trên mọi đấu trường, ghi 19 bàn và có 8 pha kiến tạo. Felix được mệnh danh là “Ronaldo mới” với lối chơi tốc độ và kỹ thuật. Bản thân Ronaldo từng đánh giá Felix sẽ vươn tầm thành ngôi sao trong tương lai.

Với giá chuyển nhượng 126 triệu euro, Joao Felix đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Atletico Madrid. Felix cũng đã vượt mặt Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đắt nhất lịch sử. Hè 2018, Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid với phí chuyển nhượng 100 triệu euro. Ngoài ra, số tiền này cũng biến Joao Felix trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất kể từ đầu mùa hè 2019.

Chiêu mộ thành công Joao Felix, Atletico Madrid xem như đã tìm được người thay thế cho ‘sát thủ’ Antoine Griezmann - chân sút được đồn đoán đã đạt được thỏa thuận gia nhập Barcelona. Như vậy, đây là phiên chợ hè mà NHM được chứng kiến câu lạc bộ thành Madrid vung tiền mạnh tay nhất từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tham vọng cạnh tranh danh hiệu to lớn của Atletico với hai ông lớn là Barca và Real trong mùa giải tới.