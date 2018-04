Áo phông ngắn tay mát mẻ hô biến thành áo thun dài tay ấm áp trong nháy mắt

Luôn có những sự thật hiển nhiên ai cũng chấp nhận, ví dụ như nhiệt độ trong ngày có thể dao động tới10 độ C, sáng ra se lạnh 25 độ C, trưa về nắng lên chói chang 35 độ C rồi đến chiều tối, những cơn gió gai người lại tràn về.

Theo lẽ đó, không ít người đi ra đường không quên mang theo một chiếc áo khoác mỏng để mặc cùng áo phông mỗi khi thời tiết thay đổi.

Với chiếc áo S-T-L của UZTZU Clothing, bạn sẽ tạm biệt kiếp layering trang phục bởi đây là một chiếc áo hô biến từ áo phông ngắn tay mát mẻ sang áo thun dài tay ấm áp hơn (hoặc ngược lại) trong chớp mắt.

Lúc nóng thì mặc như thế này,...

... bước vào văn phòng điều hoà mát lạnh hay chiều tối trời trở lạnh thì chuyển sang ống tay thế này.

S-T-L là cách viết tắt cho Short to Long (ngắn sang dài). Thoạt nhìn, S-T-L trông không khác gì một chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi với phần may nhún cách điệu ở ngực và lưng áo.

Tuy nhiên, đây chính là hai ống tay dáng dài khác của áo được giấu vào bên trong mà bạn có thể lồng vào để biến thành áo dài tay trong chớp mắt.

Nói cách khác, chiếc áo này có hai cặp ống tay dài hoặc ngắn đối diện nhau và bạn có thể lựa chọn cách mặc ưa thích.

Đây chính là cách biến đổi áo phông sang áo thun dài tay trong chớp mắt.

Bên cạnh đó, hãng cũng không quên hướng dẫn người dùng những cách biến tấu khác nhau với hai ống tay áo còn lại để chiếc áo thêm phần phong cách.

Một số cách biến tấu mà hãng giới thiệu đến người dùng để chiếc áo phong cách hơn, đặc biệt hợp với hội chị em.

Trước đó, năm 2017, UZTZU từng cho ra mắt mẫu áo phông 4 trong 1 – một chiếc áo có tới 4 họa tiết khác biệt nhau cực ấn tượng.

Mẫu áo phông mà UZTZU từng cho ra mắt, một chiếc áo 4 kiểu mặc hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chế ra 4 ống tay cho một chiếc áo là thừa thãi. “Nếu muốn có áo ngắn tay, bạn chỉ cần xắn ống tay áo dài tay lên là được”, một bình luận cho biết. Một số lại nhận xét, chiếc áo này trông không đẹp mắt lắm.

Nhưng nếu bạn hứng thú với sự đặc biệt của chiếc áo này, bạn hoàn toàn có thể tậu cho mình một chiếc với giá niêm yết website hãng là 1,97 triệu đồng. Sản phẩm này cộp mác “Made in Italy” siêu chất chơi. Bạn có thể đặt mua tại đây .