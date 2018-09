An Nguy nói gì về tin đồn hẹn hò Kiều Minh Tuấn?

Mới đây, tin đồn An Nguy là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của Cát Phượng- Kiều Minh Tuấn thu hút sự quan tâm của dư luận.



Trong khi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã lên tiếng thì An Nguy lại giữ thái độ im lặng.

Trước câu hỏi từ phía truyền thông, báo giới về chuyện cô đang hẹn hò Kiều Minh Tuấn, An Nguy từ chối trả lời. Tuy nhiên, khi được hỏi về Kiều Minh Tuấn, An Nguy dành lời khen cho nam diễn viên.

“Tôi là người chưa có kinh nghiệm về diễn xuất nên trong quá trình đóng phim, anh Kiều Minh Tuấn cũng giúp tôi rất nhiều trong việc thể hiện sao cho đúng và tốt nhất cảm xúc của nhân vật. Anh Tuấn là người rất giỏi và có trách nhiệm”.

An Nguy cũng chia sẻ thêm cô quan niệm chuyện tình cảm là tự nhiên. “Tôi không có tiêu chuẩn về người yêu phải giàu có, phải đẹp hay như nào đó.

Khi tình yêu đến một cách tự nhiên thì tôi cũng tiếp nhận theo cách tự nhiên”- An Nguy tiết lộ.

Thêm nữa, cách đây ít giờ An Nguy đã đăng tải một dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Be kind. Always" (Tạm dịch: Hãy luôn luôn cư xử tử tế), kèm theo hình ảnh về một câu nói mà cô sưu tầm có nội dung: "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around"

(Tạm dịch: Chúng ta thường xuyên đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời khen, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen thật lòng hay đơn giản là một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Nhưng tất cả những điều đó lại đều tiềm tàng khả năng thay đổi cả một cuộc đời).

Hiện mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn- An Nguy vẫn là dấu hỏi lớn. Hơn nữa, sự im lặng giữa “tâm bão” của An Nguy càng khiến người hâm mộ khó hiểu.

Một số khán giả cho rằng rất có thể đây chỉ là chiêu pr cho bộ phim của Kiều Minh Tuấn- An Nguy đóng chung chuẩn bị ra rạp.