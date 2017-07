Án mạng khó hiểu lúc nửa đêm: Thủ phạm là hàng xóm hay gã nhân tình tàn nhẫn?

Truyện Cryptic #9: Tiếng thét lúc nửa đêm

Kỳ trước, chúng ta đã chứng kiến điều khủng khiếp xảy đến với nữ sinh viên khi trở về nhà lúc 23h đêm, kỳ này, truyện cryptic thể loại trinh thám kinh dị nào đang chờ chúng ta khám phá?

Tình tiết vụ việc :

Chuyện xảy ra vào buổi đêm tại khu phố đông dân cư một tỉnh ở Nhật Bản.

23h50 phút. Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Tất cả lại nhanh chóng chìm vào đêm đen.

5 phút sau. Ba căn nhà gần nơi phát ra tiếng thét nhất sáng đèn.

Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Ảnh lấy trong phim.

Chủ nhân của 3 căn nhà hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nằm sóng soài ở khu vườn trước ngôi nhà. Khi tiến lại gần, họ phát hiện nạn nhân là hàng xóm của mình. Một nhát dao chí mạng đã kết liễu cô gái trẻ.

00:07. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Kết luận của cảnh sát cho hay, nạn nhân tên là Kami, 27 tuổi, chết vì vết cứa sâu vào cổ.

Sau khi khoanh vùng, cảnh sát tiến hành tra hỏi 3 nghi phạm, cũng là 3 người hàng xóm của Kami.

Cảnh sát tiến hành thẩm vấn 3 nghi phạm của vụ án. Ảnh minh họa: DeviantArt.

Khi được hỏi "Trong khoảng thời gian từ 19h đến 23h50, anh/chị đang làm gì?"

Người A (nữ, đối diện nhà nạn nhân, ở bên kia đường) khai rằng: Hôm nay tôi đi tiệc sinh nhật bạn từ lúc 19h đến 22h30. Sau đó, tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ cá nhân. Gần nửa đêm thì tôi lái xe trở về nhà. Vừa tắt đèn ở sảnh ngoài chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe tiếng thét.

Quá sợ hãi, một lúc sau tôi mới định thần và bật đèn lên. Vì có đèn đường nên khi nhìn sang nhà đối diện tôi thấy có dáng người nằm bất động.

Khi lại gần, tôi cũng thấy hai người hàng xóm của Kami ở đó. Sau đó, chúng tôi báo các anh (cảnh sát).

Người B (đàn ông, nhà bên cạnh nạn nhân) thì khai: Tối nay tôi đi xem phim và đi bar với đồng nghiệp từ lúc 19h đến 23h30 mới trở về nhà.

Có một điều kỳ lạ là, Kami sống một mình nên rất hay để đèn ban công sáng qua đêm. Chỉ duy đêm qua cô ấy không bật đèn. Căn nhà và khu vườn trước nhà tối om. Tôi nghĩ cô ấy đi du lịch hoặc đi chơi với bạn qua đêm. Vì trước đó, Kami có nói sắp đi thăm người thân ở Mỹ.

Tôi vào nhà và đi ngủ ngay. Vừa chợp mắt được 15 phút, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét dữ dội của người nữ. Vì nghe thấy âm thanh ở gần nên tôi bật đèn và vội chạy ra xem. Cùng chứng kiến sự việc lúc đó có tôi và 2 người hàng xóm của Kami (là A và C).

Mọi việc thật không ngờ. Mới sáng qua chúng tôi còn trò chuyện về việc chăm sóc cây trong vườn.



Người C (đàn ông, nhà bên cạnh nạn nhân) khai: Vì nhà tôi vừa sửa và sơn lại nên mùi khó chịu, tôi quyết định ra ngoài đi dạo khi vừa ăn tối sau 30 phút. Lúc đó là 19h, vì tôi nhớ bản tin thời sự vừa bắt đầu thì tôi tắt TV mà.

Người C ra ngoài đi dạo từ 19h đến 23h đêm! Ảnh minh họa: Panoramio.

Sau đó, khoảng 23h tôi trở về nhà. Tắm táp xong thì tôi đi ngủ. Nhưng tôi nằm trằn trọc mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Tôi vội chạy ra ngoài, bật đèn và biết được nạn nhân là hàng xóm tốt bụng của tôi. Thật kinh khủng. Nếu cớ vợ tôi ở nhà, chắc hẳn cô ấy rất đau buồn.

Sau đó thì các anh tới. Đó là tất cả sự việc mà tôi trải qua đêm qua.

Điều khiến cảnh sát gặp khó khăn là: Cả 3 người hàng xóm đều NÓI THẬT. Vì máy phát hiện nói dối cho biết điều đó. Họ: người A, B và C đều là hàng xóm thân cận của nạn nhân Kami. Hai người đàn ông ở nhà bên cạnh và một phụ nữ ở nhà đối diện. Tất cả các ngôi nhà đều có vườn phía trước. Cuối cùng, thì ai là hung thủ thực sự đây? Bạn nghi ngờ ai? Và suy luận như thế nào để giúp cảnh sát phá án?

Hung thủ sát hại cô gái trẻ là ai? Ảnh minh họa: ThoughtCo.

Đáp án :

Hãy dùng phương pháp loại trừ để tìm ra kẻ thủ ác trong vụ án này.

Đầu tiên, lời khai của A đều có thể thu thập bằng chứng từ việc lấy lời khai từ người bạn của cô ta và chiếc camera ở siêu thị mà người A đến tại thời điểm sau 22h30.

Vì nhà người A trang bị camera nên việc tìm lại dữ liệu chứng minh người hàng xóm nhà đối diện "trong sạch" là hoàn toàn có thể.

Tiếp theo, lời khai của người B cũng đều có khả năng thu thập bằng chứng ủng hộ anh ta. Từ việc tra hỏi bạn bè đến việc xem camera ghi hình (tương tự như người A).

Từ đó suy ra, người A và người B không phải hung thủ.

Vậy chỉ còn người C. Mấu chốt để bạn vạch mặt hắn là gì?

Hãy xem xét lời khai của người C, đâu là những "hạt sạn" cần nhặt:

1. Nhà hắn vừa sửa và sơn, suy ra, không có camera để chứng minh hắn vô tội!

2. Từ lúc về nhà (23h) đến lúc xảy ra vụ án (23h50), hắn làm gì? Ở đâu?

3. Tại sao hắn trằn trọc mãi không ngủ? Vì mùi sơn mới? Hay vì điều gì khác?

Thực chất, câu chuyện diễn ra như thế này:

C và Kami là tình nhân. Khi vợ C đi vắng, C bí mật tạo một lối đi xuyên sang nhà nạn nhân dưới vỏ bọc sửa và sơn mới lại nhà (thực chất hắn sơn và sửa lại nhà thật, tuy nhiên, đó cũng là lúc hắn và nạn nhân nảy ra ý định tạo lối đi xuyên nhà nhau).

Đêm đó, hắn và Kami xảy ra tranh cãi kịch liệt vì sáng hôm đó hắn phát hiện Kami trò chuyện vui vẻ với người B. Cơn ghen cuồng nộ đã khiến cho kẻ điên tình không giữ được bình tĩnh, hắn cầm dao truy sát.

Trong cơn cuồng ghen, C đã dùng dao sát hại tình nhân trẻ. Ảnh minh họa: Internet.

Nạn nhân chạy đến khu vườn trước nhà thì bị hắn đuổi kịp. Một nhát dao lúc điên tình đã kết liễu mạng của cô gái trẻ.

*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.

Tham khảo nhiều nguồn

