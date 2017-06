Ăn "hot dog" nhiều là thế nhưng tên gọi này từ đâu chui ra vậy?

Sẽ không quá xa lạ khi nhiều người lựa chọn một chiếc bánh mì "hot dog" trong bữa ăn của mình. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi cụm từ hot dog nó từ đâu mà ra không? Bởi nếu dịch theo nghĩa đen thì "hot dog" là "chó nóng" mà - 1 cái tên ngộ quá ngộ nhỉ?



Cùng điểm lại 1 số câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất về tên gọi này để bạn có được câu trả lời.

Theo cuốn sách The Great American Hot Dog Book: Recipes and Side Dishes from Across America (Cuốn sách về xúc xích của người Mỹ:

Công thức và các món ăn đặc biệt từ khắp châu Mỹ), cái tên "hot dog" bắt nguồn từ một hoạ sỹ vẽ tranh biếm họa kiêm nhà báo thể thao của New York Evening Journal tên là Tad Dorgan.

Năm 1901, Tad Dorgan tham dự một trận bóng chày ở New York. Khi đang ngồi trên khán đài, ông thấy một người đàn ông bán bánh mì kẹp xúc xích rao to: "They're red hot! Get your sausages while they're red hot!" (Tạm dịch: Nóng hổi đây! Hãy mua xúc xích khi nó còn nóng hổi!)

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà khi nhìn những chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích, ông lập tức liên tưởng đến loài chó Dachshund - một giống chó nhỏ ở Đức với những cặp chân ngắn và cái thân dài ngoẵng như những chiếc xúc xích.

Vốn là một họa sỹ chuyên vẽ tranh biếm họa, Tad Dorgan liền vẽ ngay một bức tranh biếm hoạ về chó Dachshund và bánh mì kẹp xúc xích.

Nhưng khi ký dưới bức tranh biếm hoạ, ông lại không nhớ chữ "Dachshund" viết như thế nào?



Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời rao: "They're red hot! Get your sausages while they're red hot!" nên ông đã ký chữ "hot dog" bên dưới bức tranh biếm họa của mình. Kể từ đó, cái tên dễ nhớ và dễ gọi của ông được người ta sử dụng và trở nên phổ biến.

Hình ảnh loài chó Dachshund với thân dài như một chiếc xúc xích

Một câu chuyện khác thì lại cho rằng tên gọi "hot dog" có nguồn gốc từ nhóm người bán xúc xích nhập khẩu từ Đức.

Theo như lời của chuyên gia ngôn ngữ Webb Garisson, cách đây khoảng 100 năm, người ta thường bán xúc xích trên hầu hết các đường phố ở Mỹ.

Vào thời ấy, người ta thường nghe những người bán hàng rao: "hot, hot" để mời gọi khách hàng mua xúc xích nên món ăn này thường được người Mỹ gọi ngắn gọn là "hot".

Một thời gian sau, những người bán xúc xích bắt đầu chuyển sang bán loại xúc xích nhập khẩu từ Đức, có tên gọi là "frankfurters". Loại này có tên như vậy bởi người khởi đầu cho việc nhập khẩu loại xúc xích này quê ở vùng Frankfurt, nước Đức.

Frankfurters do được nhập khẩu nên trở nên đắt hơn loại xúc xích trước đây của Mỹ, bởi vậy, người dân ở đây đã đặt biệt danh cho loại xúc xích nhập khẩu này là "doggy"- một dạng rút gọn của cách nói: "to put on the dog"- nghĩa là đắt.

Do đó, người ta gọi frankfurters là "doggy hots" và sau này được chuyển thành "hot dog" cho dễ gọi.

Nhiều người cho rằng tên gọi "hot dog" có nguồn gốc từ nhóm người bán xúc xích nhập khẩu từ Đức

Bên cạnh 2 mẩu chuyện trên, một câu chuyện khá thú vị khác cũng được nhiều người tin rằng là nguồn gốc xuất phát của cái tên "hot dog".

Theo Zimmer, một luật sư của hãng Yale Fred Shapiro, tên gọi "hot dog" bắt nguồn ở vùng Paterson, New Jersey vào đầu năm 1892. Ông cho rằng, câu chuyện có liên quan đến một người đàn ông có tên Thomas Francis Xavier Morris (biệt danh "Hot Dog Morris").

Morris là một người đàn ông da đen sinh ra ở vùng Caribe. Trong cuộc đời mình, ông đã đi khắp châu Âu để khám phá và kết hôn với một người phụ nữ trên hành trình của mình. Sau khi kết hôn, Morris đã cùng vợ tới vùng Paterson, Mỹ để định cư và mở một cửa hàng bán xúc xích tại đây.

Ông đã dùng chính biệt danh của mình là "Hot Dog Morris" để đặt tên cho cửa hàng, và sau này, những khách hàng tới mua xúc xích của ông đã đặt tên cho món ăn ưa thích của họ là "hot dog" theo tên của cửa hàng. Sau này cái tên "hot dog" trở nên phổ biến và được dùng đến tận ngày nay.

Nguồn gốc của tên gọi "hot dog" đến nay vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi, bởi mỗi câu chuyện đều có cơ sở riêng của nó nhưng bạn có công nhận rằng, thưởng thức những chiếc "hot dog" rất ngon, phải không?

Nguồn: NPR, Hot-dog, Snopes