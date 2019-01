“Ăn hay không ăn”, một trong những câu bùa chú có sức công phá khủng Tết này

Tết từ xưa đến nay vẫn luôn đáng nhớ. Đáng nhớ bởi cả năm mới có một lần, cũng là khi thời tiết đẹp nhất trong năm và là dịp được ở bên người ta thương mến.

Nhưng Tết bây giờ cũng thường "được" nhớ đến với hình ảnh tứ hải giai huynh đệ vượt tắc đường về quê, chị em vừa ăn vừa phải lo giữ dáng hay đại hội lì xì cho các cháu chắt họ hàng. Nhưng chừng ấy vẫn không xi nhê gì với danh sách các câu hỏi bất hủ ngày Tết.

Không riêng gì chị em, ai cũng có thể trở thành đối tượng trong tầm ngắm. Cùng điểm lại những câu hỏi ám ảnh ngày Tết để tìm phương án đối phó nào các đồng chí ơi!

1. Bao giờ lấy chồng?

Nổi lên từ 2017 với công lăng xê của Bích Phương và 2 năm sau (dự là nhiều năm nữa), câu hỏi này vẫn luôn đứng top.

Dẫu bạn vừa qua 20 hay mới chớm 30, lưng lửng 25 hay tròm trèm 29, bất luận vừa mới chia tay, đang mải kiếm tiền hay gì đi chăng nữa, Tết đến thì bị hỏi thôi! "Bao giờ lấy chồng" đôi khi chỉ là mào đầu cho chuỗi các câu sau: Sao yêu lâu thế rồi chưa cưới? Chồng quê ở đâu? Định sinh mấy đứa? Tính sinh trai hay gái? Tính tuổi hợp mệnh cho bố con nó chưa?!?

Minh họa cho ý này thì phải tìm đến Huỳnh Lập. Biểu cảm nín thở này cớ sao lại hợp đến thế?

Chính vì độ khó lường và nan giải như vậy nên đến nay, câu hỏi này vẫn giữ vững vương vị và đang hot trở lại khi cận Tết.

2. Thế bao giờ mới chịu dẫn người yêu về ra mắt?

Nếu độ sát thương của câu số 1 là 200% thì câu số 2 cũng thuộc hàng 199! Team chưa có người yêu khổ đã đành, team có rồi cũng vẫn khổ.

Người yêu chưa sẵn sàng này, dễ bị hiểu lầm thành sắp cưới này, ngại bị so sánh với người yêu cũ của người yêu… Chưa kể ngoài bố mẹ, ông bà, các cô chú dì họ hàng cũng được dịp "tổng động viên" 3 ngày Tết.

Nghe xong chỉ muốn vùi đầu vào mâm cỗ Tết trốn khỏi thực tại…

Riêng với nhóm độc thân, ế thì đằng nào cũng ế rồi. Có hỏi nữa, giục nữa cũng vậy thôi. Thế nên câu hỏi này cũng ngang ngửa nhiệm vụ bất khả thi của 007, năm nào cũng nghe, năm nào cũng sợ hãi.

3. Đi làm lương cao không cháu?

Biến thể của câu này thường là: Làm XX chắc lương cao lắm nhỉ? Cháu ra trường vài năm rồi chắc giờ thừa sức mua ô tô? Và thường kết thúc bằng: "Giỏi quá chẳng bù cho con bác!" hoặc… "năm tới cố gắng nhé, sắp bằng chị Y anh Z nhà bác rồi".

Mặt đơ là phản ứng chung của mọi người. Lương rồi lại đến thưởng, kế hoạch thăng tiến, mở cửa hàng riêng, du học… số câu chỉ có tăng chứ không giảm. Trả lời chung chung thì lại bảo "có gì đâu mà phải giấu", trả lời kỹ quá thì khéo lại bị đem ra so sánh nhiều năm sau.

Rồi bác muốn con trả lời sao con nói cho vừa lòng nè?

Nhưng câu số 3 xem chừng dễ xử lý hơn 2 câu trên. Khi thấy ai đó có bắt đầu với "cháu đang làm gì?" (để mở màn cho lương lậu) thì hãy giả ngốc mà đối đáp nhé các bạn! Đôi khi "cháu đang thở", hay "cháu đang ngồi" lại giúp bạn giải vây, cười xí xóa mà không ai bị căng thẳng.

4. Ăn hay không ăn?

Bên cạnh những câu bị người khác hỏi, vẫn luôn tồn tại 1 câu sinh ra là để chất vấn chính mình: "Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn?". Cả năm đi xa, có mỗi dịp năm mới để ăn uống thả ga bên gia đình nhưng ám ảnh vóc dáng vẫn không dứt.

Ăn thì đủ món thịt thà, xôi chè, gỏi ghém, món trộn món nước, món nếp món tẻ… hấp dẫn khó lòng chối từ. Nhưng ăn rồi lại lo vóc dáng nặng nề, chụp hình bớt… sang. Mà không lẽ cả nhà ăn uống vui vẻ, mình lại kén cá chọn canh đắn đo mãi?

Đi guốc trong bụng chị em cũng khá lâu, thế nên Tết này Huỳnh Lập – Quang Trung ra mắt MV Tết "Bùa Ăn".

Giai điệu Bùa Ăn với câu thần chú "ăn hay không ăn" đang lan nhanh khắp các mặt trận và được dân tình share điên đảo. Đúng quá mà, có ai muốn hết 3 ngày thì quần bục khóa, áo bục khuy đâu nào?

