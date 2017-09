Ăn chuối tiêu ngon bổ rẻ, bạn còn tận dụng được nhiều bài thuốc chữa bệnh hữu ích từ thực phẩm này

Chuối tiêu – Thực phẩm quen thuộc trong đời sống của người Việt

Chuối tiêu là một trong những món trái cây, món tráng miệng quen thuộc sau mỗi bữa cơm của người Việt Nam. Từ bao đời nay, trong vườn cây trái của người dân ta, chuối tiêu vốn đã là một trong những cây trồng không thể thiếu.

Đây là loại cây vốn dễ trồng, đem lại bóng mát và đặc biệt là trái ngon ngọt, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.

Không chỉ là món trái cây ngon, bổ, rẻ, đây còn là một vị thuốc quý trong Đông y, do đó bạn không nên bỏ qua tác dụng chữa bệnh của chuối. Theo cựu đại tá, lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), tác dụng chữa bệnh của chuối đã được ghi nhận lâu đời trong sách Đông y.

Trong Đông y, chuối tiêu có vị ngọt, tính lạnh; vào vị, đại tràng, có công năng tư âm, nhuận tràng, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc. Loại thực phẩm này đóng vai trò quan trọng trong các trường hợp người bị táo bón, mụn nhọt, bị xuất huyết do trĩ, sốt nóng khát nước, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, giúp an thai…

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, chuối tiêu có rất nhiều công dụng về mặt dinh dưỡng và chữa bệnh. Chuối có chất béo tự nhiên và không cholesterol.

Sử dụng chuối nghiền để thay thế cho những thực phẩm nhiều đường hơn là lựa chọn tuyệt vời khi làm bánh. Chuối được biết đến với hàm lượng kali cao, với hơn 400 mg kali trong một chuối cỡ vừa.

Theo Đại học Colorado State University, kali cần thiết cho hoạt động thần kinh và cơ tốt cũng như duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Kali trong chuối có thể giúp ngăn ngừa chuột rút cơ sau khi tập thể dục. Chuối cũng rất giàu vitamin C, B6, Mangan…

Một quả chuối cung cấp khoảng 10 mg vitamin C, tương đương 15% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khoẻ của tế bào và cải thiện sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác như sắt.

Ăn một quả chuối mỗi ngày cũng cung cấp 35% lượng vitamin B6 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày – một loại vitamin cần thiết giúp cơ thể sản sinh, phát triển tế bào mới.

Chuối cũng là một nguồn mangan tốt, cần thiết cho sức khoẻ xương và sự trao đổi chất. Theo USDA, một chuối có khoảng 3 g chất xơ, giúp bạn no lâu và tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Ăn chuối cũng cung cấp chất sắt, magiê, canxi và phốt pho cũng như vitamin A và E, folate, carotene và choline. Chuối cũng có chứa một lượng nhỏ các axit amin cần thiết trong cơ thể.

Những bài thuốc chữa bệnh dễ áp dụng từ chuối tiêu

Lương y Bùi Hồng Minh cho biết, bạn hoàn toàn có thể sử dụng chuối tiêu để tạo thành những bài thuốc chữa bệnh. Ăn nhiều chuối cũng giúp cơ thể luôn dồi dào sinh lực, đôi mắt sáng và làn da khỏe đẹp.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ chuối tiêu rất dễ làm, dễ thực hiện mà bạn có thể làm ngay tại nhà:

- Viêm khí phế quản, ho khan, đờm ít dính, táo bón: Lấy 3 quả chuối tiêu chín, 100g đường phèn. Chuối tiêu bóc vỏ, đem cắt thành từng đoạn khoảng 2cm, cùng với đường phèn đem hấp cách thủy . Ăn mỗi ngày 1-2 lần cho đến khi hết bệnh.

- Bệnh nhân cao huyết áp: Mỗi ngày ăn 3 lần chuối tiêu, mỗi lần ăn 1-2 quả, ăn liên tục trong 2 tháng sẽ giúp giảm tình trạng bệnh.

- Táo bón: Ăn chuối tiêu trước khi đi ngủ sẽ đem lại công dụng chữa bệnh táo bón rất tốt.

- Viêm loét dạ dày: Chuối tiêu xanh đem sấy khô, tán thành bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g.

- Chữa đau dạ dày: Bạn lấy chuối tiêu xanh gọt vỏ, rửa sạch, xắt thành từng miếng nhỏ, ngâm qua nước muối, sau đó đem phơi sấy khô, tán thành bột mịn cất vào lọ.

Mỗi lần lấy khoảng 30g đem ra uống với nước sẽ có tác dụng chữa đau dạ dày. Hoặc bạn có thể trộn thêm cùng mật ong để tăng cường khả năng chữa bệnh đau dạ dày.

Mặc dù ăn chuối rất tốt nhưng với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu.

Mặc dù ăn chuối rất tốt nhưng với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu. Tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói vì khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác bị cồn cào, hoặc đau bụng.

Nếu bạn đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Những người bị tiêu chảy, đầy bụng chướng hơi cũng không nên dùng nhiều.