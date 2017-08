Amazon hoàn tất thương vụ thâu tóm Whole Foods trị giá 13,7 tỷ USD, giảm giá toàn bộ mặt hàng tới 43%

Trong ngày đầu tiên sở hữu chuỗi cửa hàng tạp hóa Whole Foods, Amazon đã quyết định tung ra chương trình giảm giá lên tới 43%.

Giữa các mặt hàng tạp hóa tại Whole Foods, bộ đôi loa thông minh của Amazon là Echo và Echo Dot cũng được bày bán với giá khuyến mại, 99 USD và 44,99 USD tương ứng so với giá 180 USD và 49,99 USD ban đầu.

Việc Amazon thâu tóm Whole Foods với giá 13,7 tỷ USD đã gây chấn động trong ngành công nghiệp siêu thị trị giá 800 tỷ USD. Mối lương duyên giữa Amazon và chuỗi cửa hàng tạp hóa cao cấp Whole Foods hứa hẹn sẽ làm đảo lộn cách người tiêu dùng mua hàng tạp hóa.

Whole Foods thường bán hàng với giá cao nên được biết tới với biệt danh "Whole Paycheck". Do vậy, động thái giảm giá cho thấy Amazon sẵn sàng cạnh tranh một cách nghiêm túc với các đối thủ như Wal-Mart, Kroger và Costco.

"Mức giá cao chính là rào cản ngăn người tiêu dùng tìm tới Whole Foods", Mark Baum, phó chủ tịch cao cấp của Viện Marketing Thực phẩm, chia sẻ.

"Amazon đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng đầu tư để chiếm ưu thế trong lĩnh vực mà họ quyết định tham gia. Các hãng bán lẻ thực phẩm ở mọi quy mô cần phải xem xét lại cẩn thận chiến lược giá cả và nên tìm một số nguồn tài chính để xây dựng ngân quỹ sẵn sàng cho cuộc chiến với Amazon".

Catherine Oshiro, một nhà thiết kế sản phẩm 33 tuổi ở San Francisco, cho biết mức giá thấp có thể thay đổi thói quen mua sắm của cô.

"Tôi thường mua vật dụng gia đình như giấy vệ sinh và khăn giấy tại Target và Safeway", Oshiro nói. "Nếu giá ở Whole Foods thấp hơn, tôi sẽ bắt đầu mua sắm những đồ dùng cơ bản tại đó".

Các đối thủ đã phải có những điều chỉnh

Thâu tóm Whole Foods, Amazon hoàn toàn có thể tạo ra kỷ nguyên mới cho ngành bán thực phẩm và tạp hóa tại Mỹ. Do vậy, một số đối thủ đã có phản ứng.

Wal-Mart, hãng bán lẻ lớn nhất thế giới, đã đầu tư hàng tỷ USD để giữ mức giá thấp trong nhiều năm qua và đã cải tạo khu mực sản xuất của họ tại các cửa hàng ở Mỹ, cải thiện góc nhìn, thêm nhiều trái cây tươi...

Những chiến lược ấy cộng với việc triển khai mạnh mẽ dịch vụ mua bán hàng tạp hóa bên lề đã giúp Wal-Mart có quý gần nhất đạt mức tăng trưởng doanh thu thực phẩm tốt nhất trong 5 năm.

Costco, trong khi đó, bán toàn bộ các thực phẩm hữu cơ với giá thấp hơn 30% so với Whole Foods. Họ có thể bán giá thấp hơn nhờ mô hình kinh doanh thu phí thành viên, tập trung vào việc bán một số lượng hạn chế các mặt hàng và chương trình săn kho báu tại các cửa hàng.

Maarten van Tartwijk, phát ngôn viên của Ahold Delhaize, hãng bán lẻ Hà Lan hiện sở hữu một chuỗi cửa hàng Stop & Shop tại Mỹ, cho biết rằng công ty của ông đang đầu tư rất nhiều vào hoạt động trực tuyến. Aldi Stores Ltd. and Lidl, một hãng bán lẻ của Đức với ưu thế giá rẻ, cũng đang mở rộng tại Mỹ.

Phản ứng của các nhà đầu tư

"Chúng tôi có mối quan hệ, tài sản, quy mô và chuyên môn để giành lấy khách hàng và chúng tôi đang tận dụng những kiến thức chuyên sâu về dữ liệu để cung cấp giá trị và tạo ra những khách hàng trung thành. Do vậy, chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp cho khách hàng mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi", nữ phát ngôn viên của Kroger, Kristal Howard, chia sẻ.

Sau khi giảm 37% trong năm nay vì doan số đáng thất vọng và mối đe dọa từ liên minh Amazon - Whole Foods, cổ phiếu của Kroger giữ giá trong phiên giao dịch đầu tuần tại New York.

Sprouts Farmers Market, một cửa hàng tạp hóa cao cấp cạnh tranh với Whole Foods và được các nhà phân tích đánh giá là mục tiêu bị ảnh hưởng nhiều nhất, sụt giá cổ phiếu tới 10%. Cổ phiếu Wal-Mart giảm 0,8% và Target giảm khoảng 1%. Trong khi đó, cổ phiếu Costco tăng dưới 1%, cổ phiếu Amazon cũng tăng nhưng chỉ ở mức 0,08%.

"Tạm biệt Whole Foods mà chúng ta từng biết", Karen Short, một nhà phân tích của Barclays Capital, chia sẻ.

"Những siêu thị thông thường đã không phát triển trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Amazon có thể thúc đẩy hành vi mua sắm khác biệt một cách đáng kể tại cửa hàng tạp hóa. Cuộc chiến sinh tồn đã bắt đầu và những kẻ thích nghi tốt nhất mới có thể tồn tại".