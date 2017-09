Á hậu Ngô Trà My khoe cuộc sống như "bà hoàng" nhờ lấy chồng đại gia

Vài ngày trước, Á hậu Ngô Trà My bất ngờ đăng tải một dòng chia sẻ trên trang cá nhân để kể về "nỗi khổ" khi lấy chồng đại gia của mình.

Theo Á hậu, chồng của cô thường xuyên mua túi hàng hiệu bắt cô đeo thay đổi, mua những viên kim cương lớn bắt cô đeo, không cho cô tự lái xe ô tô mà tuyển lái xe riêng cho vợ.

"Mình lấy chồng "khổ" quá, chồng lúc nào cũng "chuyên quyền" thôi. Mình muốn dùng túi da thường anh cứ bắt dùng da "xấu". Mình ngại đeo túi, anh bắt mỗi ngày đeo một cái. Mình thích túi nào mình dùng hoài mà anh cũng mắng sao không chịu đổi.

Mình không thích đeo nhẫn ảnh cứ mua cục to chà bá rồi bắt đeo hoài. Từ bé đến giờ bằng lái xe máy chưa bao giờ có đừng nói đến bằng lái ô tô, đi đâu chồng tuyển lái xe riêng đi theo muốn chụp ảnh tự lái "so so deep" giống các chị em mà không có cơ hội, chỉ có thể ngồi sau tự chụp tự diễn thế này thôi. Chồng mà đi công tác là mình ta độc diễn phía sau.

Khổ quá mà kiếp sau vẫn nguyện được "khổ" như này!", Á hậu viết.

Dòng trạng thái Á hậu Trà My tưởng như kể khổ thực ra là khóe khoe người chồng rất mực yêu thương và chăm sóc vợ. Sau khi đăng lên mạng, rất nhiều cô gái đã bày tỏ sự ghen tị và ngưỡng mộ với hạnh phúc của cô.





Á hậu Trà My bị chồng "bắt sử dụng túi hiệu và thường xuyên phải thay đổi chứ không được dùng mãi túi cũ

Dù mới sinh con nhưng Á hậu đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng gọn gàng, quyến rũ

Được biệt, chồng Trà My là một đại gia khá nổi tiếng và giàu có ở Hải Dương. Anh hơn vợ 13 tuổi, là người chững chạc, tâm lý. Không chỉ là người đem lại cho Trà My cuộc sống đầy đủ về vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người đẹp này.

Sau khi tổ chức đám cưới với chồng đại gia, cuộc sống của Trà My cũng có nhiều thay đổi. Cô sinh em bé đầu lòng và nhanh chóng lấy lại được vóc dáng son trẻ của mình.

Dù vẫn đang trong thời gian "bỉm sữa" nhưng chồng cô cũng tỏ ra khá tâm lý khi thường xuyên đưa vợ đi du lịch để thư giãn. Cùng với đó, thường xuyên dành tặng vợ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn.

Chồng Trà My thường xuyên đưa vợ đi du lịch để giảm stress

Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Á hậu

Chồng Trà My tỏ ra là một người đàn ông tâm lý, yêu vợ thương con

Hiện tại, gia đình Trà My còn đang sở hữu một căn hộ cao cấp, và một biệt thự có sân vườn, bể bơi vô cùng rộng rãi, sang trọng.

Trước đó, đám cưới của Trà My cũng từng khiến nhiều người "sững sờ" bởi độ chịu chơi của gia đình chú rể. Trong lễ rước dâu hàng chục chiếc xế sang như: Lamborghini, Limousine, Rolls-Royce, Rangerover, Porsche nối đuôi nhau trên các con phố khiến dư luận không khỏi trầm trồ.

Căn biệt thự hoành tráng nằm trên con phố Đinh Tiên Hoàng - nơi được coi là "phố nhà giàu" của nhà chú rể cũng khiến nhiều tưởng tượng được mức độ giàu có của gia đình chồng Trà My.