9x xinh đẹp từ nữ sinh viên đại học trở thành "má mì"

Đó là cô gái tên Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1993, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu có nhưng bố mẹ cũng đủ lo cho con gái được học hành tới nơi tới chốn.



Mai thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và khá nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn là chủ một cửa hàng quần áo thời trang.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, không tập trung học hành mà hotgirl này đã quen biết và chơi với những tiểu thư, công tử, đại gia lắm tiền. Do nhu cầu ăn chơi lớn, tiền bố mẹ cho không đủ và ham làm giàu nên nữ sinh này nhanh chóng trở thành gái bán hoa rồi kiêm cả "má mì".

Mai bắt đầu móc nối với các cô gái tuổi còn rất trẻ và xinh đẹp vào trong đường dây của mình, luôn sẵn sàng chiều khách tới bến, hoặc đi tour theo nhu cầu của khách. Do có mối quan hệ với nhiều đại gia lắm tiền, giá mà những cô gái trong đường dây này "đi khách" khá cao, từ 4 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng cho một tour dài ngày với đại gia.

Mai cùng các gái bán dâm được đưa về công an

Đặc biệt, khi mới vào "nghề", do được sự "tham mưu" của một số gái bán dâm từng bị truy quét, Mai đã khôn khéo tạo cho mình vỏ bọc là bà chủ một cửa hàng thời trang.

Đường dây này cũng hoạt động khá kín kẽ khi chỉ điều gái cho những đại gia quen biết hoặc do khách ruột giới thiệu.

Những số điện thoại lạ liên lạc "gọi hàng" Mai không bao giờ tiếp nhận. Có những lúc đông khách, trực tiếp "tú bà" cũng sẽ trực tiếp tham gia bán dâm để đáp ứng nhu cầu cho khách.

Mai thu 1 triệu đồng mỗi lần các cô gái đi khách giá 4 triệu.

Sau một thời gian dài điều tra theo dõi, đến ngày 14/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Mai vừa nhận được một cuộc điện thoại của khách yêu cầu điều rất nhiều gái đến một khách sạn sang trọng trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để bán dâm.

Ngay sau đó, Mai đã cùng với 3 cô gái đi xe taxi đến khách sạn như đã hẹn.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc Mai cùng 3 gái bán dâm đang "mây mưa" với khách tại 4 phòng ở khách sạn này thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang.

Tại đây, ngoài "tú bà" thì 3 cô gái bán dâm khác gồm: N. T. L (SN 1996), N.T.T (SN 1993) và L. T.H. (SN 1992, đều trú tại Nghệ An) cũng bị tạm giữ. Tang vật thu được gồm 4 điện thoại di động và 17 triệu đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Mai đã thừa nhận tất cả hành vi của mình.

Trước đó không lâu, vào 22/11, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra khách sạn Bình Dung (số 88, đường Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận) và phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại lầu 2 của khách sạn, 3 gái mại dâm đang chờ đến lượt vào bán dâm nên đã lập biên bản đưa về trụ sở làm rõ.

Số GMD trong đường dây mại dâm trên mạng bị bắt quả tang (Nguồn: CAND)

Tại công an, 2 gái bán dâm khai tên C (26 tuổi, quê Tuyên Quang) và L (30 tuổi, quê Phú Thọ) nằm trong đường dây mại dâm trên mạng xã hội do một tú bà tên T. cầm đầu.



Hai cô gái khai, đa phần gái bán dâm trong đường dây này đều ở các tỉnh phía bắc vào, sống trong khách sạn tại các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, quận 5, quận 10 và trực tiếp bán dâm cho khách tại các khách sạn mình ở.

Giá mỗi lần mua dâm từ 400 ngàn trở lên, T. lấy 1/2 số tiền trên cho việc môi giới. Trung bình mỗi ngày, các cô gái trong đường dây mại dâm của T tiếp hơn 10 khách đem về cho T số tiền môi giới khá lớn.