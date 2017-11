9 lý do khiến bạn tăng cân vùn vụt

Thừa cân béo phì là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh lý mạn tính như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái đường... chính điều này đã giảm chất lượng sống. Tuy vậy, không phải chỉ có ăn nhiều khiến bạn tăng cân, còn rất nhiều "kẻ thù" giấu mặt khác. Sau đây là .

Ít vận động

Càng ít vận động, lượng chất béo càng tích tụ trong cơ thể. Theo Gil Amsellem-Bác sĩ Vật lý trị liệu cho biết “cơ thể con người được thiết kế về mặt cơ học và sinh học để vận động, sử dụng càng nhiều càng tốt”. Hoạt động thể thao không làm giảm cân nhưng giúp ổn định cân nặng.

Có thể giảm bớt chất béo nhưng không giảm cân (phần cơ sẽ phát triển, thay thế phần mỡ dư thừa). Vì vậy mỗi ngày nên luyện tập môn thể thao mà bạn yêu thích, nhẹ nhàng. Đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi ngày là cách tốt nhất cho bạn một thân hình đẹp.

Tuổi tác

Cùng mức tiêu thụ thức ăn mỗi ngày nhưng việc tiêu hao năng lượng khác nhau ở các độ tuổi 20, 35, 50. Độ tuổi 30-54 có 60% nam bị thừa cân trong khi đó ở nữ chỉ 40% và độ tuổi từ 55-74 có 73% nam giới bị thừa cân, trong khi nữ giới là 58%.

Yếu tố di truyền

Yếu tố di truyền có vai trò nhất định đối với béo phì. Gia đình có người bị béo phì thì nguy cơ béo phì cho những thành viên khác là rất cao. Một gia đình có nhiều thành viên bị béo phì còn liên quan đến chế độ ăn uống chung của toàn gia đình.

Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt

Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt khiến bạn gầy hẳn đi nhưng sau đó tăng cân trở lại. Điều gì đã xảy ra? khi ăn kiêng sẽ gầy đi nhưng sau đó ăn trở lại những thứ bạn thích trong thời gian bị kiêng cữ.

Theo Giáo sư Jean-Philippe Zermati-Chuyên gia Dinh dưỡng cho biết trong thời gian ăn kiêng, bạn đã phá bỏ những thói quen cũ nhưng đó chỉ là “cái bẫy”! Vì vậy cần điều chỉnh chế độ ăn kiêng theo nhu cầu thực tế của mỗi người.



Vấn đề hormon

Phụ nữ trong thời kỳ hoạt động tình dục, béo phì một phần do hormon. Đặc biệt trước và trong thời kỳ mãn kinh, dáng vẻ thay đổi do sự giảm hormon estrogen. Nhưng đôi khi tăng cân do rối loạn tâm sinh lý đặc biệt stress, buồn chán… và ăn uống là cách để khỏa lấp.

Stress, trầm cảm

Một trong những nguyên nhân gây tăng cân có thể do yếu tố tâm lý. Không thể tránh khỏi ăn nhiều để xoa dịu nổi cô đơn, buồn bã…Thức ăn là cách giảm stress hiệu quả và dễ dàng.

Ăn như là cách để khỏi suy nghĩ, để giấu đi những nổi lo âu buồn phiền! Vì vậy trong cuộc sống đứng trước các vấn đề khó khăn phức tạp, cần xác định đâu là nguyên nhân, thêm vào đó hãy tham gia các hoạt động thể thao, yoga, đi bộ, khiêu vũ…Chính các hoạt động này sẽ “nuôi dưỡng” bạn nhưng theo một cách khác.

Tế bào mỡ

Đây chính là thủ phạm gây thừa cân, béo phì. Theo các nhà khoa học, thói quen hàng ngày như ăn quá nhiều chất béo, ngọt, thức ăn nhanh, ít vận động… nguồn năng lượng dư thừa được tích lũy dưới dạng tế bào mỡ.

Không lắng nghe chính cơ thể mình

Ăn nhiều, ăn vặt, ăn lúc chưa đói… đã làm tăng lượng tế bào mỡ. Vì vậy hãy lắng nghe chính cơ thể mình. Nên biết dừng lại khi nhu cầu đã đầy đủ, hơn là phải ép mình để tuân thủ theo “thực đơn”.

Tuy nhiên không dễ dàng để tính lượng cần bao nhiêu cho mỗi thực phẩm, cho nên dựa vào chất lượng sản phẩm, rồi dùng với một lượng vừa đủ, hợp lý với nhu cầu của cơ thể.

Bỏ thuốc lá

Ở những phụ nữ, tăng cân là điều gây phiền toái nhất khi họ bỏ thuốc lá. Khoảng hơn 30% người bỏ thuốc lá tăng 3-4 kg. Khi hút thuốc, dưới tác dụng nicotin cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Vì vậy để bỏ thuốc lá hãy thử các biện pháp khác có thể thay thế nicotin như châm cứu, thôi miên, thảo dược…

(theo Medisite.fr)