9 hiểu lầm tai hại về bệnh sốt xuất huyết

1. Bị một lần sẽ không bị lại

Nhiều người cho rằng, đã bị sốt xuất huyết một lần rồi thì hiếm khi bệnh lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, hiện lưu hành 4 týp virus sốt xuất huyết nên bệnh nhân mắc rồi vẫn có thể bị mắc lại và thậm chí lần sau còn mắc nặng hơn lần trước.

Cụ thể, virus gây bệnh sốt xuất huyết có 4 chủng huyết thanh khác nhau là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Nếu một người đã nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo được miễn dịch suốt đời với chủng virut đó nhưng chưa có khả năng miễn dịch với những chủng viruts còn lại.

Do vậy, mỗi người có thể sẽ mắc sốt xuất huyết 4 lần trong cả đời người. Nếu mới mắc sốt xuất huyết lần đầu, người đó có thể còn mắc bệnh thêm 3 lần nữa bởi các týp virus Dengue còn lại.

2. Giảm sốt là hết bệnh

Khi bị sốt xuất huyết, vào ngày thứ 4 bệnh nhân sẽ không còn sốt cao như 3 ngày trước. Nhiều người cho rằng bệnh đã bớt nguy hiểm và sắp khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định đây là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh khi có thể xuất hiện các biến chứng nặng.

Cụ thể, người bệnh có thể gặp tình trạng tăng tính thấm thành mạch và cô đặc máu hoặc xuất huyết do giảm tiểu cầu. Tất cả những biến chứng này chỉ có thể phát hiện bằng xét nghiệm. Bởi vậy, ngày thứ 4 tính từ thời điểm sốt là thời gian người bệnh sốt xuất huyết được khuyến cáo nên đến bệnh viện để kiểm tra.

3. Tiếp xúc với người bị sốt xuất huyết là lây bệnh

Nhiều người lo lắng tới việc tiếp xúc người bệnh sốt xuất huyết sẽ bị lây bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định, sốt xuất huyết không lây qua đường hô hấp, dịch tiết hay tiếp xúc với người bệnh. Sốt xuất huyết chỉ lây qua muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bởi vậy khi chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết, cần lưu ý tránh muỗi đốt.

4. Uống thuốc Aspirin và ibuprofen khi bị sốt xuất huyết

Khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của sốt xuất huyết như đau người, đau cơ, khớp, đau đầu, sốt... , đa phần mọi người thường nghĩ đến cúm hay sốt do virus và tự ý mua thuốc giảm đau về dùng, trong đó có 2 loại là aspirin và ibuprofen. Hai loại thuốc này sẽ làm cho tình trạng chảy máu ở người bệnh trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng.

Đó là bởi vì bệnh sốt xuất huyết Dengue gây ra tình trạng rối loạn đông máu, khiến cho cơ thể dễ bị chảy máu. Trong khi đó, thuốc aspirin và ibuprofen cùng có tác dụng ngăn sự tập kết tiểu cầu, chống đông máu. Aspirin còn có tác dụng phụ là loét dạ dày tá tràng và có thể gây xuất huyết dạ dày, ói ra máu.

Do vậy, tuyệt đối không uống 2 loại thuốc kể trên khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết.

5. Truyền dịch bị máu loãng

Một số người bị sốt xuất huyết không dám truyền dịch vì sợ máu loãng. Tuy nhiên, đây là nỗi sợ hoàn toàn vô căn cứ.

ThS. BS Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa virus - Ký sinh trùng, BV Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết: Người bệnh sốt xuất huyết có thể bị mất nước do sốt cao, giảm lượng đưa vào do ăn uống kém, hoặc do thoát dịch vào tổ chức gian bào. Bù dịch ở bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm mục đích bồi phụ lại lượng nước bệnh nhân bị thiếu hụt do những nguyên nhân kể trên.

Vì vậy, bù dịch là một biện pháp cần thiết để điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

6. Ăn cơm có nguy cơ thủng ruột

Một nỗi lo ngại viển vông khác của người bệnh là sợ ăn cơm khi sốt xuất huyết sẽ gây thủng ruột nên chỉ dám ăn cháo. ThS.BS Lâm cho rằng thông tin này hoàn toàn sai lầm. Bệnh sốt xuất huyết nặng có thể gây chảy máu đường tiêu hóa nhưng không gây ra thủng ruột.

Chế độ ăn trong bệnh sốt xuất huyết không phải kiêng khem, cần đảm bảo đủ năng lượng với thành phần dinh dưỡng hợp lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Đánh răng khiến sốt xuất huyết bị nặng hơn

Các bác sĩ cũng cho rằng, khi bị sốt xuất huyết, người bệnh không phải kiêng đánh răng một cách tuyệt đối. Bởi đánh răng và chảy máu chân răng sẽ không làm bệnh sốt xuất huyết nặng lên.

Chảy máu chân răng ở bệnh nhân sốt xuất huyết có thể xảy ra một cách tự nhiên hoặc tăng lên khi có các yếu tố kích thích như động tác đánh răng. Vì vậy, bị sốt xuất huyết với số lượng tiểu cầu còn cao thì vẫn có thể đánh răng nhẹ nhàng, không chà xát quá mạnh để giảm nguy cơ bị chảy máu chân răng.

8. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết chỉ xuất hiện ở những nơi ao tù nước đọng

Nhiều người hay nhầm tưởng chỉ những nơi cống rãnh, mất vệ sinh, ao tù là địa điểm sinh sôi, cư trú của muỗi vằn. Tuy nhiên, muỗi vằn sinh sôi nảy nở ở cả bể nước cá cảnh, bình cắm lọ hoa lưu nước, hòn non bộ, nước để trên ban thờ, nước mưa đọng tại những mảnh vỡ trên xóm ngõ hoặc sân thượng...

Bởi vậy, cần chú ý thay nước, rửa dọn đồ vật trong nhà, không để nước lưu cữu sẽ là môi trường cho bọ gậy phát triển, sinh nở thành muỗi vằn.

9. Phun thuốc muỗi một lần, muỗi sẽ sợ không dám vào nhà

Theo các chuyên gia, việc phun thuốc mỗi trong gia đình chỉ diệt được đàn muỗi gây bệnh ở thời điểm đó. Những đàn muỗi khác vẫn tiếp tục bay vào nhà, tấn công và truyền bệnh cho người. Phun thuốc muỗi dập dịch chỉ hiệu quả khi phun tổng thể, đồng loạt ở cả cụm dân cư.

D.Minh(tổng hợp)