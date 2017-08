74% vị trí trọng yếu bị bỏ trống, Lầu Năm Góc thành “thị trấn ma”?

Bóng ma trong "nhà hát" Lầu Năm Góc

Theo Sputnik, Thượng viện Mỹ mới chỉ thông qua việc chỉ định 65 chức vụ trong Bộ Quốc phòng Mỹ do Tổng thống Donald Trump đề xuất, trong đó có vị trí Thứ trưởng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần do cựu CEO của Textron Ellen Lord đảm nhiệm và vị trí Bộ trưởng Hải quân do Giám đốc Tài chính của Intercontinential Exchange đảm nhiệm.

Tuy nhiên, con số này “vẫn chỉ như muối bỏ bể”. Đáng lo ngại hơn nữa, nhiều vị trí được coi là “không thể để trống” như Bộ trưởng Lục quân, Thứ trưởng phụ trách nhân sự và năng lực sẵn sàng chiến đấu hay Thứ trưởng phụ trách chính sách vẫn đang phải chờ “cái gật đầu” của Thượng viện.

Ngoài ra, 4 vị trí khác được ông Donald Trump “chọn mặt gửi vàng” cũng không lọt qua được vòng bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội Mỹ.



Những vị trí này bao gồm: Trợ lý Thứ trưởng phụ trách chính sách David Joel Trachtenberg, Cố vấn Tư pháp Cao cấp cho Bộ trưởng Hải quân Charles Stimson, Trợ lý về các chiến dịch đặc biệt và các cuộc xung đột cỡ nhỏ cho Bộ trưởng Quốc phòng Owen West và Phó Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng John H. Gibson II.

Trước tình hình “ảm đạm” tại Lầu Năm Góc, cựu Ủy viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, Tướng Thủy quân Lục chiến Arnold Punaro đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sự chậm trễ của Thượng viện Mỹ trong việc thông qua những chức danh còn để trống, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay.

“Đó đều là những vị trí trọng yếu liên quan đến việc đảm bảo an ninh quốc gia và nước Mỹ đang phải đối mặt với thời điểm nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tình thế hiện nay còn nguy ngập hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

Những người [đang chờ đợi được phê chuẩn-ND] không đáng phải “chết mỏi mòn” vì chưa đến lịch làm việc của Thượng viện [Thượng viện Mỹ đang nghỉ Hè và sẽ quay trở lại làm việc vào mùa Thu-ND], ông Arnold Punaro nói.

Quân đội Mỹ đang tê liệt cục bộ trong 2 năm

Không chỉ Lầu Năm Góc bị ảnh hưởng mà nhiều nhà thầu quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại việc trì hoãn thông qua các vị trí trọng yếu trong Bộ Quốc phòng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm ăn của họ.

CEO của General Dynamics Phebe Novakovic cho biết, lợi nhuận trong quý 2 của Tập đoàn này đã bị tổn hại nghiêm trọng: "Khi những vị trí trọng yếu này không được lấp đầy thì chúng tôi rất khó có thể thông qua được những hợp đồng lớn cũng như nhận được các khoản giải ngân cho các hợp đồng này.

Tại thời điểm này, mọi chuyện diễn ra chậm hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán. Dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng vào việc chi tiêu quốc phòng sẽ nhanh chóng được thông qua".

CEO của Tập đoàn Leidos Holdings Roger Krone cũng bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ phê chuẩn nhân sự Bộ Quốc phòng của Quốc hội Mỹ: "Việc còn quá nhiều vị trí tại Bộ Quốc phòng còn bỏ trống trong năm 2017 sẽ gây ra những hệ lụy khó lường.

Quốc hội mất quá nhiều thời gian để thông qua một vị trí cao cấp trong Bộ Quốc phòng. Dự kiến, sẽ phải mất tới 2 năm tiếp theo, quân đội Mỹ mới có thể hoạt động trơn tru".