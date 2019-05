7 kỳ quan thế giới từng sụp đổ sẽ trông như thế nào nếu còn tồn tại đến ngày nay?

7 kỳ quan thế giới - cụm từ này chắc chắn bạn đã nghe ít nhất một lần. Tuy nhiên, ít người biết rằng thực chất có rất nhiều danh sách kỳ quan khác nhau ở thời điểm hiện tại, như danh sách "Kỳ quan thế giới mới" của New7Wonder bình chọn.



"Bản gốc" của danh sách những kỳ quan này có tên "7 kỳ quan thế giới cổ đại" (Seven Wonders of the Ancient World), có từ thế kỷ thứ 2 TCN do nhà văn Hy Lạp Antipater lập ra, bao gồm:

Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes Đại Kim tự tháp Giza Vườn treo Babylon Hải đăng Alexandria Lăng mộ của Mausolus Tượng thần Zeus ở Olympia Đền Artemis tại Ephesus

7 công trình này được chọn là vì chúng tượng trưng cho sự hoàn mỹ, phong phú, và khả năng bất diệt của loài người.

Con số 7 tượng trưng cho số hành tinh được khám phá ra ở thời điểm đó, cộng thêm Mặt trăng và Mặt trời.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Đại kim tự tháp Giza là công trình duy nhất trong số 7 kỳ quan còn tồn tại cho đến ngày nay. Số còn lại đã bị hủy diệt vì nhiều lý do, cả thiên nhiên lẫn con người.

Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc nếu các công trình này còn tồn tại, trông chúng sẽ như thế nào khi đặt vào bối cảnh hiện đại ngày nay?

Để giải đáp thắc mắc, một nhóm các chuyên gia được tài trợ bởi tổ chức Budget Direct đã thu thập các thông tin - bao gồm địa điểm, mô tả lịch sử, chất liệu, kích cỡ... và từ đó dựng lên các mô hình 3D về hình ảnh của chúng trong thế giới hiện đại.

1. Tượng thần Mặt trời ở Rhodes

Theo mô tả, đây là một bức tượng đồng cao 32m, xây dựng trên 2 bệ đỡ cao khoảng 15m tại cảng Rhodes thuộc hòn đảo cùng tên của Hy Lạp vào giai đoạn 305 - 304 TCN.

Các tài liệu lịch sử cho thấy bức tượng được xây dựng đứng ở cả 2 bên cảng, sao cho tàu thuyền có thể qua lại giữa 2 chân tượng. Tuy nhiên, một số nhà sử học cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ xảy ra ở thời Trung Cổ thôi.

Đến năm 226 TCN, một trận động đất xảy ra đã khiến bức tượng sập xuống, và từ đó cũng không bao giờ được dựng lại.

2. Vườn treo Babylon

Đây có thể xem là công trình bí ẩn nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại, vì không có ai biết được địa điểm thực sự của nó.

Các tài liệu lịch sử của Babylon không nhắc gì đến khu vườn này, cũng như không có bằng chứng đủ thuyết phục.

Cũng bởi vậy mà nhiều nhà sử học đã phải tranh cãi, khi cho rằng phải chăng khu vườn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người viết?

uy nhiên, một số nhà khảo cổ thì tin họ đã tìm ra dấu vết của vườn treo tại Irag ngày nay, có thiết kế tựa như một quả núi.

Và tóm lại thì dựa trên các mô tả, chúng ta có mô hình vườn treo ngay trong ảnh dưới.

3. Đại kim tự tháp Giza

Trải qua hơn 4500 năm, Đại kim tự tháp vẫn hiên ngang đứng vững và trở thành một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất Ai Cập.

Được hoàn thành vào khoảng năm 2560 TCN, kim tự tháp khi đó là công trình cao nhất do con người làm ra trên thế giới, cho đến khi nhà thờ Lincoln được xây dựng vào năm 1331 sau CN - nghĩa là 3.800 năm kế tiếp.

4. Hải đăng Alexandria

Được xây dựng vào giai đoạn 284 - 246 TCN, những tàn tích còn sót lại của ngọn hải đăng này được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1904, tại cảng Alexanra phía Đông Ai Cập.

Không có dữ liệu cho thấy quy mô của công trình này, nhưng ước tính nó cao khoảng 135m - cũng là một trong những công trình cao nhất trên thế giới trong hàng thế kỷ.

5. Lăng mộ của Mausolus tại Halicarnassus

Lăng mộ được xây dựng dành cho Mausolus - thống đốc một tỉnh của Đế chế Ba Từ đầu tiên. Với ảnh hưởng từ phong cách Hy Lạp, Cận Đông và Ai Cập, đây thực sự là một trong những công trình đẹp "nức nở" vào thời kỳ đó.

Tuy nhiên, một trận động đất khủng khiếp trong giai đoạn thế kỷ 12 - 15 đã khiến lăng mộ trở về với cát bụi.

6. Tượng thần Zeus ở Olympia

Đây là bức tượng khiến tất cả phải kính nể, vì rõ ràng chẳng có gì ấn tượng hơn một bức tượng cao 13m bằng vàng và ngà voi, lại tạc theo thần Zeus - thần tối cao trên đỉnh Olympia.

Bức tượng này được đặt trong đền thờ thần Zeus do kiến trúc sư nổi tiếng Eleans thiết kết, xây dựng trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 5 TCN. Nhưng đến năm 426, đền thờ đã bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn.

7. Đền Artemis tại Ephesus

Đên Artemis đã từng bị "đập đi xây lại" đến 3 lần trong suốt 7 thế kỷ. Đầu tiên là sau khi bị Herostratus - một kẻ mưu mô muốn tìm danh tiếng bằng cách phá hủy đền thờ. Sau khi được xây lại, công trình lại bị tộc Goth phá hủy khi thành phố bị tấn công.

Lần cuối cùng đền thờ bị hủy là sau cuộc Thánh chiến của người châu Âu. Họ san bằng đến tận cái móng nhà, và đó cũng là thứ duy nhất còn sót lại của công trình cho đến ngày nay.