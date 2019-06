6 vụ thanh toán “xã hội đen” chấn động Hoa Kỳ

Theo báo The New York Times, Frank Cali, “bá chủ” tội phạm thành New York đã bị mưu sát ngay bên ngoài ngôi nhà của hắn ta ở quận Staten Island, đây là lần đầu tiên một “bố già” gia đình mafia bị “tẩn” kể từ khi cựu thủ lãnh Paul Castellano (của gia đình mafia Gambino) bị ám sát vào năm 1985.



Vào nửa đầu thế kỷ 20, khi truyền thông đã phát triển mạnh thì những góc khuất trong thế giới mafia bắt đầu được lộ sáng. Dưới đây là 6 vụ “thanh toán” băng đảng mafia đậm tính bi kịch trong một thế kỷ qua.

Paul Castellano

Mang biệt danh “Đại ca Howard Hughes”, tay anh chị Constantino Paul “Big Paulie” Castellano đã sử dụng tư chất thông minh của mình để kinh doanh và đưa gia đình tội phạm Gambino leo lên đỉnh cao tài chính, biến gia đình này hoàn toàn được xem là “sạch” từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như buôn lậu ma túy và chuyển sang những cách thức an toàn hơn như “rửa tiền” và “tống tiền”.

Trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Castellano Castellano đã hạ lệnh cho thuộc hạ giăng bẫy để sát hại bạn trai của con gái là Vito Borelli vào năm 1975 sau khi Borelli dường như có ý đồ “qua mặt” lão ta.

Ngay cả người chồng cũ Frank Amato của con gái “bố già” cũng bị bố già cho người giết và vứt xác xuống biển khi Castellano phát hiện ra gã con rể đã hành hạ con gái rượu của lão.

Cũng như những kẻ có nhiều tiền và quyền lực, vào năm 1981, Castellano đã xây dựng một tòa dinh thự sang trọng có tới 17 căn phòng nằm ở quận Staten Island (ngôi nhà này giống hệt kiểu kiến trúc của Nhà Trắng), và bắt đầu tiến hành cắt giảm tài chính từ các khoản “thu nhập” của gia đình mafia.

Bực mình với cách điều hành của Castellano, một thành viên của gia đình Gambino là John Gotti đã tuyển mộ một toán “sát thủ”, lập kế bắn và sát hại “đại ca” Castellano trong lúc lão đang đi ăn tối tại nhà hàng Sparks Steak House ở Manhattan vào năm 1985.

Vụ giết người này đã đưa gia đình Gambino rơi vào hỗn loạn và bắt đầu thời kỳ suy tàn.

Ngày thảm sát của Lễ tình nhân

Vụ án Ngày thảm sát của Lễ tình nhân là đỉnh cao của cuộc chiến tranh băng đảng ở thành phố Chicago vào đầu thế kỷ 20. Sự kết hợp của các cơ hội buôn lậu trong suốt thời kỳ diễn ra Lệnh cấm rượu cũng như sự thiếu hỏa lực và cơ sở hạ tầng của FBI đã biến tiểu bang Illinois trở thành “sào huyệt” của những tên giang hồ “máu lạnh” như Al Capone.

Các "cảnh sát” của Al Capone đã bắn chết 7 tên giang hồ của băng George “Bugs” Moran vào tháng 2-1929. Ảnh nguồn: Chicago History Museum/Getty Images.



Để kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm của Chicago, Al Capone đã tàn nhẫn sát hại các kẻ thù nhằm củng cố tổ chức của y.

Khoảng năm 1929, Al Capone đang trong cuộc chiến chống lại George “Bugs” Moran và vào ngày Lễ tình nhân năm đó, Capone đã phái 2 “sát thủ” giả trang như cảnh sát, đột nhập vào một nhà để xe ở North Side, đây cũng là “tổng hành dinh” của băng Moran.



“Các cảnh sát” của Al Capone đã bắt 7 tên cướp của băng Moran, rồi ra lệnh cho những tên này giơ tay lên, quay lưng vào tường, nhưng khi họ vừa quay lưng lại thì “2 cảnh sát” lộ nguyên hình là kẻ cướp và bắt đầu “khạc kẹo đồng” về phía các nạn nhân.

May cho George “Bugs” Moran vì hắn ta chết hụt trong vụ thảm sát khi đến nhà để xe chậm 5 phút, nhưng cũng mất quá nhiều chiến hữu.

Vụ thảm sát tàn bạo đã biến Al Capone trở thành “chúa tể Chicago”, nhưng nó cũng đánh bại hắn ta. Al Capone lọt vào mắt của cảnh sát liên bang. Cuối cùng Al Capone bị giới chức sờ gáy vì tội trốn thuế.

Angelo Bruno/Antonio Caponigro

Angelo Bruno, người đứng đầu gia đình tội phạm Philadelphia, một kẻ còn được biết đến với biệt danh “gã lịch lãm” chủ yếu hoạt động qua con đường “hối lộ”. Cố vấn tâm phúc của Angelo Bruno là Antonio Caponigro vốn là kẻ không ưa nói chuyện hòa bình.

Caponigro tỏ ra hậm hực khi Bruno giới hạn việc tham gia của băng đảng tới hoạt động buôn lậu ma túy, cũng là cắt đứt khoản thu nhập tiềm năng của y.

“Bố già” Angelo Bruno chết trong xe hơi ngay trước nhà ở Philadelphia. Ảnh nguồn: Bettmann/ Getty Images.



Caponigro liền ra tay ám sát Bruno vào tháng 3-1980 bằng một “viên kẹo đồng” bắn thủng sau đầu của Bruno khi “bố già” đang ngồi trong xe hơi. Vì dám “phản chủ”, Antonio Caponigro đã bị gia đình mafia Philadelphia ra lệnh hành quyết.



Bị gã bạn thân Frank Tieri chơi đểu, Antonio Caponigro đã rơi vào bẫy giăng sẵn của Joe “Mad Dog” Sullivan trong lúc Caponigro đậu xe bên ngoài ngôi nhà của hắn ta ở Philadelphia.

Xác của Caponigro sau đó đã được tìm thấy ngay trong cốp xe ở Nam Bronx với 14 phát đạn và những vết dao đâm chí mạng, cùng số tiền 300 USD bị kẻ thủ ác nhét vào miệng và hậu môn như một sự khinh bỉ cho lòng tham của y.

Albert Anastasia

Khét tiếng với biệt danh “đại đao phủ”, Anastasia là kẻ đã gây ra hàng ngàn cái chết trong suốt thời “trị vì” khủng bố của hắn ta trong các thập niên 1930, 1940, và được xem là một trong những tên tội phạm gây đổ máu nhiều nhất mọi thời đại theo hồ sơ của FBI.

Anastasia là một trong những “đại ca” của Murder, Inc (một tổ chức sát thủ giết thuê hoạt động dưới bỏ bọc cửa hàng kẹo ở Brooklyn).

Xác của Albert Anastasia (thủ lĩnh của Murder, Inc.) trên sàn tiệm hớt tóc trong khách sạn Park Sheraton. Ảnh nguồn: NY Daily News Archive via Getty Images.



Vụ sát hại “đại ca” của gia đình mafia Gambino (Anastasia bị nghi ngờ là đạo diễn), Anastasia làm “chúa tể” Murder, Inc vào năm 1951 trong bối cảnh giao tranh với Ngũ gia (các tổ chức tội phạm lớn ở New York thời đó).

Vụ ám sát Anastasia được cho là do một gia đình mafia khác gây ra. Khoảng tháng 10-1957, trong lúc ngồi lên ghế để chuẩn bị hớt tóc và cạo râu, thình lình Anastasia đã bị bắn gục bởi 2 gã lạ trùm khăn kín mặt.

Dù bị thương nặng và cũng tự cứu lấy mình, Anastasia đã lao bổ về những kẻ tấn công, 2 kẻ lạ đã bắn hắn ta đến chết.

Carmine Galante

Ông Ralph Salermo, cựu thám tử của Sở Cảnh sát New York khẳng định rằng Carmine Galante là tên tội phạm duy nhất khiến ông rét run bởi đôi mắt ác quỷ, hành động lạnh lùng. Khi ngồi tù vào năm 1931, Galante được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Hiện trường ở sân sau nhà hàng trên đại lộ Knickerbocker. Carmine Galante và phụ tá bị thanh toán bằng súng máy.



Là thành viên lâu năm của gia đình mafia Bonnano, Carmine Galante, nổi tiếng với biệt danh “xì gà” (thói quen khó bỏ của y) đã lên ngôi ở Bonnano vào năm 1974 khi thủ lĩnh Philip “Rusty” Rastelli “bóc lịch” trong nhà đá. Galante tự coi mình là người thừa kế hợp pháp, nhưng Hội đồng mafia không chấp nhận.



Giận dữ vì Galante muốn ăn sạch thị trường ma túy mà không chia lợi nhuận cho Ngũ gia, thủ lĩnh của gia đình mafia Genovese là Frank Tieri tìm cách hạ bệ Galante.

Galante đã bị bắn chết vào tháng 7-1979 trong lúc hắn ta đang ăn trưa tại nhà hàng Ý-Mỹ tên là Joe & Mary ở Brooklyn. Bức ảnh nổi tiếng chụp về cái xác của Carmine Galante còn thấy y ngậm điếu xì gà!

Bugsy Siegel

Khét tiếng là tay anh chị tàn bạo nhất trong các thập niên 1930 và 1940, Bugsy Siegel cũng là một kẻ có bản chất ủy mị.

Hắn ta điều hành một đường dây mại dâm quy mô lớn, gái làng chơi là các nữ diễn viên và tầng lớp quý tộc, ngay cả thời gian ngồi tù, Sigel cũng được chị em lui tới “thăm nom”.

Dù ngoi lên ở New York, nhưng Siegel nhắm tới Las Vegas vì thấy nơi này dễ thở hơn.

Bugsy Siegel trước khi bị bắn hạ vào ngày 12-2-1928. Ảnh nguồn: Courtesy Bureau of Prisons/ Getty Images.



Năm 1945, để hợp pháp hóa hoạt động tội phạm, Bugsy Siegel đã mở khách sạn Hồng Hạc để thu hút tầng lớp nhà giàu và khách du lịch “ham của lạ”. Siegel đổ 6 triệu USD (tương đương 84 triệu USD thời giá ngày nay) vào tòa khách sạn.

Dù khánh thành 2 lần nhưng khách sạn vẫn ế thiu. Không rõ ai đã ám sát “cha đẻ của Las Vegas hiện đại”, chỉ biết rằng Siegel bị bắn 2 phát vào đầu (từ phía cửa sổ) trong lúc hắn ta đang “mây mưa” tại nhà bạn gái.