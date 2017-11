6 mĩ nhân Hàn đóng dở gần nhất phim mà vẫn được làm nữ chính

Diễn xuất của các diễn viên vốn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mức độ thành bại của một bộ phim nào đó. Ấy vậy mà đôi khi, các nhà sản xuất, dù đã cân nhắc, vẫn quyết định chọn mặt gửi vàng những ngôi sao nổi tiếng nhưng diễn xuất "èo uột" để làm nữ chính.



Han Ga In – Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời có thể nói là bom tấn truyền hình lớn nhất năm 2012 với mức rating trung bình lên tới hơn 33%. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt cực kì lớn khi thu hút khán giả ở mọi khía cạnh, từ cặp nam nữ chính, các diễn viên nhí cho đến album nhạc phim.

Ấn tượng là thế, đình đám là thế nhưng khuyết điểm lớn nhất của bộ phim lại chính là vai nữ chính Huh Yeon Woo lúc trưởng thành do Han Ga In đảm nhận.

Xuất hiện xinh đẹp rạng rỡ là vậy

Nhưng ngay sau đó, Han Ga In lại khiến khán giả giật mình với đôi mắt mở to trợn tròn

Diễn viên đóng vai Huh Yeon Woo hồi nhỏ là Kim Yoo Jung được khen ngợi về thần thái đúng chuẩn tiểu thư thông minh, hiểu biết bao nhiêu thì Han Ga In lại khiến khán giả thất vọng bấy nhiêu về diễn xuất của mình.

Màn thể hiện của tượng đài nhan sắc Han Ga In được đánh giá là không bằng phiên bản nhí Kim Yoo Jung

Park Shin Hye – Pinocchio

Diễn xuất của Park Shin Hye bao lâu nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Trong bộ phim Pinocchio đóng cặp với Lee Jong Suk, nữ diễn viên được nhiều người nhận xét là tuy có trau dồi diễn xuất nhưng như vậy là chưa đủ.

So với các tiền bối lão làng xung quanh và so với chính bạn diễn Lee Jong Suk, phải chăng Park Shin Hye chính là người yếu thế nhất về thực lực đóng phim?

Park Shin Hye vẫn không thể làm trọn vẹn được tất cả các phân cảnh. Ánh mắt mơ màng có lẽ là biểu cảm thường thấy nhất trên mặt cô nàng

So Yi Hyun – Em Là Ai?

Mỹ nữ trợn mắt lần này không ai khác chính là nữ cảnh sát Yang Shi On trong Em Là Ai? do nữ diễn viên So Yi Hyun thủ vai. Vào vai một cô gái tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê vì tai nạn, Yang Shi On phát hiện ra mình đã trở nên khác biệt: cô có thể nhìn thấy những hồn ma.

Có lẽ bởi vì phải nhìn thấy những hồn ma quá đáng sợ nên việc cảnh sát Shi On thích làm nhất cũng chính là trừng mắt dọa khán giả luôn một thể

IU – Người Tình Ánh Trăng

Lại thêm một mỹ nữ thích trợn mắt nữa trong màn ảnh Hàn. Có lẽ nhân vật của IU trong phim Người Tình Ánh Trăng nhí nhảnh quá nên rất thích trợn mắt.

"Không may" cho IU, bạn diễn của cô không chỉ là Lee Jun Ki dày dặn kinh nghiệm diễn xuất mà hầu hết diễn viên trong dàn phụ cũng đã thể hiện rất tốt. Thành ra trong cả đoàn phim, mình nữ chính tỏa sáng với diễn xuất chẳng giống ai.

Shin Se Kyung - Cô Dâu Thủy Thần

Việc một trong hai diễn viên chính diễn chán đã là quá kinh dị với khán giả, đằng này "Cô Dâu Thủy Thần" lại được cả hai. Với Cô Dâu Thủy Thần, diễn xuất của cặp nam nữ chính Nam Joo Hyuk và Shin Se Kyung được đánh giá là bất phân thắng bại.

Nam Joo Hyuk từng gây không ít thiện cảm nhờ bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ, nhưng rồi anh lại chọn đóng Cô Dâu Thủy Thần như để chứng minh diễn xuất bao lâu nay của mình vẫn thế.

Còn với Shin Se Kyung, người mà mặt đơ đã trở thành thương hiệu thì chuyện diễn xuất của cô cũng không khiến khán giả thấy bất ngờ cho lắm.

Tuy nhiên có lẽ thà cô nàng cứ đơ như trước còn hơn là mang những biểu cảm có phần đáng sợ như này lên màn ảnh nhỏ

Joy - Kẻ Nói Dối Và Người Tình

Cùng với Cô Dâu Thủy Thần, Kẻ Nói Dối Và Người Tình bản Hàn cũng nổi tiếng khi có dàn diễn chính đơ cả đôi.

Trong khi Roy (Red Velvet) gây ám ảnh bằng nụ cười toe toét trong phần lớn phân cảnh cùng biểu cảm khóc vô hồn

Thì Lee Hyun Woo lại khiến khán giả khóc thét khi thể hiện sự lạnh lùng quá gượng gạo

Nhiều diễn viên cho rằng diễn lạnh lùng thì chỉ cần tỏ ra liệt mặt, cho cơ mặt nghỉ ngơi lâu dài là được. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng liệt mặt đúng cách được đâu, Hyun Woo à.

Kết

Diễn đơ vốn ngày càng trở thành một nỗi ám ảnh với khán giả khi các nhà sản xuất ngày càng có xu hướng tuyển chọn diễn viên chỉ có danh tiếng mà chẳng có diễn xuất.

Tuy nhiên phim đóng thì cũng đã đóng rồi, diễn dở vai đó thì ai cũng đã xem hết rồi, vậy nên mong các mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp của điện ảnh Hàn Quốc sẽ trau dồi diễn xuất nhiều hơn nữa để người hâm mộ thoải mái xem phim.