6 bước chọn mua TV ai cũng nên biết

Mua TV cũng giống như mua bất kỳ món hàng điện tử nào khác, bạn phải mua từ những thương hiệu tin tưởng được, trừ phi bạn đang hết sạch cả tiền và mua gì cũng được (nhưng nếu vậy thì thôi đừng mua TV làm gì).



Tuy nhiên thương hiệu chỉ là một phần thôi, hãy xem chúng tôi chia nhỏ các bước mua TV ra để bạn xem xét và dễ lựa chọn, như vậy bạn sẽ biết cách tìm mua TV dễ dàng hơn cho dịp cuối năm này.

Bước 1: phải chọn lựa kích cỡ cho chuẩn không gian nhà

TV thời nay ngày càng to, nhưng không phải to là tốt đâu nhé. Bạn phải xem kích cỡ nhà mình như thế nào đã. Với căn phòng không quá rộng, TV cũng không nên quá lớn để có thể vừa phù hợp với nội thất, xem không bị nhức mắt, đau đầu do xem quá gần hay không nhìn rõ khi xem quá xa.

Kích cỡ TV hợp lý nhất là 7,5 x khoảng cách quan sát của bạn (khoảng cách này tính bằng độ dài từ nơi bạn ngồi/nằm xem TV đến màn hình).

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều TV đủ kích cỡ khác nhau nhưng nếu chọn TV cao cấp và đủ kích cỡ, hãy thử nghía qua thương hiệu Samsung (có đủ kích cỡ cho TV QLED từ 49 inch trở lên - các hãng khác không có TV cao cấp ở kích cỡ nhỏ như vậy).

Bước 2: Cân đối ngân sách

TV đắt nhất trên thị trường hiện nay vẫn là TV OLED. OLED có thể cho bạn màu đen sâu rất ấn tượng và nhiều ưu điểm khác nữa.

Tuy nhiên nếu bạn bị vấn đề burn-in làm khó chịu thì tốt nhất nên chọn QLED. QLED cho độ sáng cao hơn hẳn OLED (2000 nit), giúp hình ảnh vẫn rõ ràng trong điều kiện ánh sáng mạnh (phù hợp với phòng khách) và đặc biệt nhất là khả năng tái tạo 100% dải màu sắc.

Bước 3: Nên chọn mua SmartTV

Thời nay, mua TV là phải chọn SmartTV vì những tiện ích và ứng dụng của nó mang lại là rất nhiều. Hãy chú ý tới hệ điều hành khi chọn mua TV. Ví dụ Samsung sử dụng HĐH Tizen, LG là WebOS và Sony là AndroidTV.

Trong số các hệ điều hành này thì Tizen được đánh giá cao về giao diện đẹp mắt, hiện đại cùng kho ứng dụng phong phú.

Đặc biệt nhất nếu bạn đang tìm mua TV để xem phim 4K thì Tizen thực sự đáp ứng được nhu cầu đó. Trên SmartTV của Samsung, bạn có sẵn kho phim 4K của Fim+ với rất nhiều phim mới được cập nhật theo thời gian.

Bước 4: Tìm mua tại các nhà bán lẻ lớn vì hay có ưu đãi hấp dẫn

Các nhà bán lẻ lớn thường rất hay có chương trình ưu đãi vào cuối năm, thường là các chiêu bài về giá hoặc tặng thêm quà hấp dẫn.

Bước 5: Chỉ chọn mua từ các thương hiệu lớn, uy tín.

Không chỉ có các nhà bán lẻ, bản thân các hãng sản xuất cũng tự tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn phù hợp với dịp mua sắm theo kỳ. Vậy nên nếu chọn mua TV, hãy chọn từ các nhà bán lẻ lớn và cả các thương hiệu lớn nữa.

Theo GfK, hãng có thị phần TV lớn nhất Việt Nam hiện tại là Samsung với 36% thị phần, thứ 2 là Sony với 25%. Theo Statista, Samsung cũng là hãng TV có thị phần lớn nhất thế giới suốt 11 năm qua.

Thứ 2 nữa, nếu chọn mua từ các thương hiệu TV uy tín, bạn sẽ nhận được chế độ bảo hành hậu mãi chu đáo, không sợ mua về rồi gặp trục trặc lại chẳng biết kêu ai.

Bước 6: Nhớ đọc đánh giá

Bước cuối cùng, nhưng lại quan trọng nhất, hãy đọc kỹ đánh giá về TV bạn định mua.

Ví dụ, nếu bạn đang định tìm mua TV QLED Q9F thì hãy đọc đánh giá từ DisplayMate - đơn vị đo kiểm chất lượng hình ảnh số 1 thế giới, hoặc đọc từ TrustedReview hay ConsumerReport, cũng là những đơn vị đánh giá uy tín.

Cụ thể, DisplayMate viết như thế này: “Theo như kết quả kiểm nghiệm của chúng tôi, Samsung 65Q9 QLED TV mang đến chất lượng hiển thị tốt nhất trong điều kiện góc nhìn ánh sáng thực tế, trong bài test bao gồm cả công nghệ LED và OLED.”.