5 món 'hàng hiếm' của điệp viên James Bond mà ai cũng muốn sở hữu

James Bond là một điệp viên thuộc tổ chức tình báo MI6 của Vương Quốc Anh. Với nỗ lực nhằm hỗ trợ các điệp viên của tổ chức hoạt động tác chiến ngoài thực địa một cách hiệu quả nhất. MI6 luôn chú trọng tới việc phát triển những trang thiết bị khí tài được ngụy trang hết sức tinh vi dưới vỏ bọc của những vật dụng hết phổ biến trong cuộc sống.

Tuy nhiên, ẩn chứa bên trong những đồ vật vô tri vô giác ấy là những món đồ chơi đầy chết chóc dành cho các điệp viên hàng đầu của tổ chức. Một viên sĩ quan có phiên hiệu là “Q” được giao nhiệm vụ nghiên cứu các trang thiết bị cho các điệp viên của tổ chức. Những món trang bị này được nghiên cứu và chế tạo hết sức tinh vi dựa trên các tình huống giả định bên ngoài thực địa được ẩn dấu trong những món đồ dùng hết sức đời thường. Dưới đây là 5 món đồ đầy thú vị mà 007 từng sở hữu.

“Q” người phụ trách chế tạo trang bị cho Điệp viên “xxx”

1. Đồng hồ thời trang mang theo cả kho vũ khí hiện đại



Những chiếc đồng hồ luôn được xem là phụ kiện thời trang không thể thiếu đối với những quý ông lịch lãm đặc biệt đối với một điệp viên điển trai như James Bond (007). Những mẫu chiếc đồng hồ được 007 lựa chọn là những phiên bản sang trọng đến từ hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới như Rolex, Omega hay Casio... Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ mà Bond sở hữu không đơn thuần chỉ là phụ thời trang dùng để theo dõi giờ giấc mà những chiếc đồng hồ này còn sở hữu những tính năng hết sức thú vị.

Trong phần phim Live and Let Die (1973), James Bond được Q chế tạo riêng cho một chiếc đồng hồ Rolex mang trong mình những tính năng rất đặc biệt. Khi 007 bị trói chặt bởi sợi dây dù, 007 đã biến chiếc đồng hồ này thành một chiếc máy cưa thu nhỏ với lưỡi cưa là mặt đồng hồ đã giúp Bond cắt đứt sợi dây, đồng thời nó cũng có thể biến thành một thỏi nam châm với lực hút rất mạnh có thể hút được cả đạn. Ở một phần phim khác có tựa đề Goldeneye (1995), chàng điệp viên điển trai MI6 lại được biên chế thêm một chiếc đồng hồ hiệu Omega với khả năng bắn ra tia la-de đầy năng lượng có khả năng cắt đứt mặt sàn kim loại của một toa tàu.

Chiếc đồng hồ Omega bắn ra tia La-de

2. Chiếc vali muốn gì có đó quyền năng chẳng kém gì túi thần kì của Doraemon



Ở phần phim From to Russia with Love, trước khi được cử đến Istanbul nhằm hỗ trợ nữ nhân viên Tatiana Romanova đào ngũ khỏi hàng ngũ Liên Xô. James Bond được Q trao cho một chiếc cặp tài liệu mới để giúp anh có thể tự mình xoay sở trong nhiệm vụ nguy hiểm này. Chiếc vali được Q thiết kế dành riêng cho 007 như một kho vũ khí thu nhỏ nhằm trợ giúp các điệp viên trong tình huống khẩn cấp.

Nhìn bề ngoài không ai có thể nhận ra được rằng đây là một chiếc vali chứa đầy "hàng nóng", bên trong vali được giấu một khẩu súng trường cải tiến có kính ngắm hồng ngoại kèm theo 20 viên đạn, một chiếc dao nhọn được ẩn bên trong bộ khung chắc chắn của chiếc cặp. Chiếc vali này được Q thiết kế chỉ có 1 cách mở và Q hướng dẫn rất chi tiết cho Bond. Nếu ai đó cố tình động vào chiếc cặp và mở nó không đúng cách, một luồng khí độc sẽ tự phun ra một luồng khí vào kẻ thù và hậu quả thì ắt hẳn ai ai cũng biết.

3. Dân chơi đánh bom bằng kem đánh răng và thuốc lá

Quả là một bất ngờ khi mà kem đánh răng là một vật dụng mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày lại có thể biến thành hỗn hợp chất nổ ở dạng lỏng. Trong phần phim Licence to Kill (Quyền được giết - 1989), khán giả đã có cơ hội chứng kiến Bond sử dụng một loại chất nổ dẻo được ngụy trang kín đáo trong tuýp kem đánh răng hiệu "Dentonite".

Theo báo cáo, khối chất nổ lỏng này có thể thổi bay một bức tường rất dày. Tuy nhiên để kích nổ khối thuốc nổ này, 007 cần phải sử dụng một loại thuốc nổ mồi(thuốc nổ mạnh) thường được chứa trong kíp nổ. Loại thuốc nổ mạnh này được cất giấu đầy tinh vinh trong lớp vỏ bọc là điếu thuốc lá có thể kích nổ từ xa thông qua bộ thu phát radio bên trong bao thuốc. Trong phần phim thứ 16, James Bond đã sử dụng nó để thổi bay cửa kính chống đạn trong văn phòng của Franz Sanchez trước khi thực hiện phi vụ ám sát y bằng khẩu súng được điều khiển bằng camera từ xa.

4. Vừa phóng trên cạn, vừa lặn dưới nước với chiếc xe Lotus Esprit

Nếu là một fan hâm mộ của sê-ri 007, chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì đối với những chiếc siêu xe thể thao mà MI6 thiết kế riêng cho Bond. Mỗi thiết kế xe đều mang đến những tính năng hết sức độc đáo mang tính hỗ trợ chiến đấu cao cho điệp viên của họ. Trong số những mẫu xe mà 007 từng sở hữu, sẽ là thiếu sót lớn nếu như chúng ta không nhắc đến mẫu xe "tàu ngầm" Lotus Esprit xuất hiện trong phần phim The Spy Who Loved Me (Người điệp viên tôi yêu-1977).

Để thoát khỏi sự truy bắt của kẻ thù, chiếc siêu xe của Bond đã biến thành một chiếc tàu ngầm có thể di chuyển trơn tru dưới mặt nước giúp 007 trốn thoát khỏi kẻ thù. Ngoài khả năng di chuyển dưới nước, mẫu xe này còn được trang bị thêm những món đồ chơi đầy chết chóc như kính tiềm vọng, tên lửa đất đối không có thể phóng từ dưới nước và cả mìn bộ binh.

Chiếc Lotus Esprit của James Bond

5. Thiết bị phá hoạt điện tử chỉ có trong mơ của Ericsson



Từ năm 1997, James Bond đã có cho mình chiếc điện thoại Ericsson hết sức thời thượng. Nếu như so sánh chiếc điện thoại này với những mẫu điện thoại thông minh ngày nay chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng chiếc điện thoại của Bond sẽ chẳng có gì thú vị, nó chỉ là chiếc điện thoại bình thường chỉ được dùng để nghe gọi, nhắn tin, có chăng nữa thì cũng chỉ là một thứ đồ cổ của 2 thập kỷ trước. Sai rồi! Chiếc điện thoại mà chàng điệp viên này sở hữu không như những gì mà đa số chúng ta đang nghĩ. Chiếc Ericsson của 007 vào thời điểm đó có thể làm được nhiều điều thú vị hơn thế. Mẫu điện thoại này được Q cải tiến có thể làm điều khiển từ xa cho xe hơi, quét dấu vân tay, hoạt động như chiếc chìa khóa vạn năng hay thậm chí có thể biến thành súng điện gây choáng với dòng điện lên tới hàng nghìn vôn.

Trên đây là 5 món trang bị dành cho chàng điệp viên đào hoa đã từng xuất hiện trong loạt phim đình đám với tên gọi "Điệp viên 007". Nhưng trên thực tế số lượng khí tài được trang bị cho điệp viên không dừng lại ở con số 5 như ở trên. Theo thống kê từ các fan hâm mộ, tính từ năm 1953 đến nay, số lượng những món đồ điệp viên được tổ chức MI6 chế tạo đã gần chạm mốc 200.