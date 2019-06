5 lời tiên tri về cái kết của thế giới hoàn toàn có thể xảy ra

1. Ngôi sao chổi Gochihr

Zoroaster, một nhà tiên tri người Iran cổ đại, thì ngày tuyệt diệt của Trái Đất sẽ xảy ra kho một sao chổi tên là Gochihr tấn công hành tinh chúng ta vào một lúc nào đó trong tương lai. Nó sẽ đốt cháy thế giới, tạo ra một dòng chảy kim loại và khoáng chất, tuôn trào khắp các lục địa như sông.

Với những kẻ độc ác, dòng sông nóng chảy này sẽ là hình phạt để họ phải chịu đau đớn. Nhưng đối với những người sống đúng đắn, sức nóng sẽ đơn thuần chỉ là cảm giác như tắm trong sữa ấm.

Thậm chí trong sách Khải Huyền, cũng có chi tiết nhắc đến một thứ gì đó giống như ngọn núi lớn ném xuống Trái Đất, và tất cả đều bốc cháy. Một phần ba biển sẽ biến thành máu, và một phần ba sinh vật đại dương sẽ chết.

2. Đồng hồ đo tận thế

Giáo sĩ Do Thái Eliyahu của Vilna, một học giả Do Thái thế kỷ 18, đã tạo ra một thứ gọi là đồng hồ Messiah. Nó có thể chỉ dự đoán về sự kết thúc của thế giới chúng ta. Tính toán của Eliyahu dựa trên sáu ngày sáng tạo, với mỗi ngày bằng một nghìn năm theo lịch Do Thái. Ông dự đoán thời điểm đó là năm 6000 của lịch Do Thái, tức 2239 theo lịch tiêu chuẩn.

So với nhiều lời tiên tri khác, dự đoán của Eliyahu không khó hiểu. Chúa Kitô sẽ tái lâm, thế giới hiện tại của chúng ta sẽ biến mất và một trái đất mới, hoàn hảo được tạo ra. Nhưng cũng có thể là năm 2239 là năm xảy ra điều gì đó chúng ta đều đang mong đợi.

3. Dự đoán của nhà tiên tri Nostredame

Michel de Nostredame, là một nhà chiêm tinh, bác sĩ người Pháp, và hoàn toàn có thể là nhà tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại.Ông sinh năm 1503, bắt đầu viết các lời tiên tri vào năm 1550 và tạo ra hơn 6000 dự đoán. Một số người thời ấy còn nghĩ ông ta bị điên.

Trong một bức thư gửi con trai mới sinh của mình, Cesar, ông mô tả kết thúc một cách ngắn gọn của thế giới, bắt đầu bằng những mô tả về một trận lụt lớn. "Sau những trận lụt đó, một lượng lớn đá lửa sẽ rơi xuống từ bầu trời và không gì có thể ngăn được cơn bão lửa hủy diệt này."

Ông tiên tri rằng, đó sẽ là năm 8555. Với nhiều lời tiên tri của Nostredame đã thành sự thật, liệu đó có thực là cái kết của chúng ta?

4. The Great Filter

Đây không chính xác là một lời tiên tri cổ xưa, nhưng một trong những lý thuyết về ngày tận thế thú vị và đáng sợ nhất là The Great Filter. Ý tưởng này cố gắng trả lời một câu hỏi mà cộng đồng khoa học của chúng ta đã hỏi từ lâu.

Tại sao chúng ta đơn độc trong một vũ trụ gần như vô cùng rộng lớn?

Lý thuyết Great Filter đưa ra một câu trả lời khả dĩ: phải có một lực lượng nào đó quét sạch mọi nền văn minh tại một thời điểm nào đó, trước khi chúng có thể nổ tung ra ngoài thiên hà và xâm chiếm các hành tinh khác.

5. Chết trong ánh sáng mặt trời

Có một số "lời tiên tri" về tận thế lại hoàn toàn dựa trên khoa học. Hầu hết những nhà khoa học đều tin rằng trong vòng 7.6 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ bước vào một giai đoạn khi nó đã chuyển tất cả các khí hydro thành helium. Có nghĩa nó sẽ mở rộng kích thước thêm 20% và tỏa sáng gấp 3000 lần. Bản thân nó sẽ biến thành một ngôi sao lùn trắng.

Quá trình này rất có thể sẽ phá hủy hành tinh chúng ta. Nếu trái đất vẫn trong quỹ đạo này, nó sẽ bị nhấn chìm và bốc hơi bởi mặt trời.