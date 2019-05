5 cuốn sách quý giá bạn nhất định phải đọc nếu muốn dẫn đầu trong công việc

Adrian Shepherd là một tư vấn viên người Anh đã sống và làm việc tại Nhật Bản trong 24 năm qua. Thông qua công việc, ông sưu tầm cho mình một thư viện những cuốn sách thiết yếu về kinh doanh, làm việc năng suất và bệ phóng của sự thành công.

Adrian Shepherd chia sẻ rằng ông đã từng nghĩ thư viện là nơi chúng ta ghé thăm vào mỗi cuối tuần để đọc sách hoặc là một nơi yên tĩnh để học ở trường.

Nhưng Jim Rohn, nhà triết học kinh doanh người Mỹ, đã khiến ông thay đổi suy nghĩ: "Mỗi ngôi nhà trên 250.000 đô la đều xây một thư viện. Bạn nghĩ sao về điều này?". Đó là ngày ông bắt đầu xây dựng thư viện của riêng mình.

Đầu tiên, số sách của Adrian Shepherd chỉ vỏn vẹn đựng trong một chiếc hộp nhỏ để trong tủ quần áo, nhưng hiện nay số lượng những cuốn sách đã tăng lên hơn 700 cuốn và 800 sách trực tuyến khác.

Ông đã không giới hạn mối quan tâm của mình chỉ là kinh doanh và năng suất nên đã thêm sách về tiếp thị, viết quảng cáo, tâm lý học, lập trình ngôn ngữ, lịch sử và dinh dưỡng.

Shepherd đã có gần hết mọi cuốn sách nổi tiếng, bao gồm "The Seven Habits of Highly Effective People", "The Four-Hour Work Week" và "Rich Dad, Poor Dad".

Đó là những cuốn sách được bán với hàng triệu bản và được xuất bản hàng loạt khiến các tác giả của chúng trở thành những diễn giả nổi tiếng trên khắp thế giới.

Tuy nhiên tư vấn viên người Anh luôn tìm những cuốn sách giá trị mà ít người biết đến. Dưới đây là 5 cuốn sách đó:

1. "Thick Face, Black Heart" - Chin Ning Chu

Trước đó, Adrian Shepherd chưa từng sở hữa cuốn sách nào của Chin Ning Chu. Nếu không tình cờ dự hội thảo Dan Kennedy, ông có thể sẽ không bao giờ biết về "viên ngọc nhỏ" này.

Cuốn sách là một cái nhìn vô cùng sâu sắc về triết học, tư duy cổ đại phương Đông để chỉ ra cách thức giải phóng và tận dụng sức mạnh tích cực lớn lao ẩn chứa trong mỗi chúng ta.

Xem xét thành công nhanh chóng gần đây của Trung Quốc và các nước châu Á khác, Shepherd nghĩ rằng không có cuốn sách nào tốt hơn để giúp chúng ta chuẩn bị cho những năm sắp tới hơn cuốn sách này.

Cuốn sách rất cần thiết cho bất kỳ công ty hoặc doanh nhân nào muốn mở rộng sang châu Á hoặc làm kinh doanh với các công ty châu Á.

2. "Blue Mind" - Wallace J. Nichols

Adrian Shepherd bắt đầu tập trung vào các chiến lược và chiến thuật để giúp mọi người đạt được thành công nhiều hơn.

Tuy nhiên, càng nghiên cứu năng suất làm việc, ông càng nhận ra rằng ở cấp độ cá nhân, năng lượng là yếu tố chính.

Cơ thể chúng ta ra lệnh rằng chúng ta có thể thực hiện tốt như thế nào trong suốt cả ngày và đó cũng chính là lý do tại sao anh thấy Blue Mind là một cuốn sách thú vị.

Có vẻ ông không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Đồng suy nghĩ với ông, Wallace J. Nichols trong một bài phát biểu năm 2016 nói rằng tất cả chúng ta đều biết rằng cơ thể của mình có 90% là nước và ông đã giải thích tại sao nước không chỉ đơn giản là thứ gì đó để uống.

3. "Body and Soul" - Anita Roddick

The Body shop là một sự kinh doanh thành công trong thập niên 80 và 90. Các loại kem dưỡng thành phần tự nhiên của họ đã tạo nên sự nổi bật trong ngành mỹ phẩm và giữ một vị thế vững chắc.

The Body Shop đã phát triển từ những khởi đầu khiêm tốn để trở thành một tập đoàn trị giá hàng triệu đô la. Mặc dù đạt được thành công đáng kinh ngạc, ít người biết đến câu chuyện ẩn sau thành công đó.

Body and Soul được viết bởi chính người sáng lập của The Body Shop, bà Anita Roddick, cuốn sách tiết lộ cách bà xây dựng đế chế của mình vào thời điểm trước khi những mục tiêu phát triển bền vững và tạo tiền đề cho các công ty khác làm theo.

4. "You Don’t Have to Be Blind to See" - Jim Stovall

Ở tuổi thiếu niên, Jim Stovall đã có một sự nghiệp đầy hứa hẹn khi là một cầu thủ bóng đá. Nhưng khi tốt nghiệp trung học, anh bắt đầu có những vấn đề về mắt.

Vài năm sau, anh bị mù hoàn toàn.Đương nhiên, đó là một sự kiện kinh hoàng đối với Jim và bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh đó. Anh ta vật lộn với chứng trầm cảm và sợ hãi thậm chí đi ra ngoài trong nhiều tuần.

Tuy nhiên, cuối cùng anh đã đưa ra một lựa chọn rằng anh sẽ không để sự khiếm khuyết này đánh bại mình.

Anh không chấp nhận những gì người khác nói và tiếp tục đạt được thành công lớn với tư cách là một vận động viên cử tạ Olympic, một tác giả, một diễn giả nổi tiếng và còn là Giám đốc điều hành của Mạng lưới truyền hình tự sự.

You Don’t Have to Be Blind to See là một cuốn tự truyện của Jim Stovall. Đó là một bằng chứng thép chứng minh rằng những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và dám thách thức mọi giới hạn sẽ đạt được kết quả xứng đáng.

5. "The Third Door" by Alex Banayan

Tất cả chúng ta đều thích những câu chuyện thành công chỉ sau một đêm nhưng những trường hợp như vậy lại rất hiếm khi xảy ra. Hầu hết những người thành công đều phải trải qua một quá trình khổ luyện.

Adrian Shepherd nghĩ rằng không có cuốn sách nào khác trên thị trường gói gọn khái niệm không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của bạn tốt hơn The Third Door của Alex Banayan.

Cuốn sách là những câu chuyện khi tác giả phỏng vấn một số người có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta - Bill Gates, Lady Gaga và Larry King - trong bốn năm.

Nó cho mọi người thấy chính xác những gì để vươn đến thành công: toàn bộ quyết tâm.

Xem xét tất cả những người tác giả phỏng vấn, Adrian ngạc nhiên về những điều thật sự mới mẻ mà cuốn sách mang lại.

Những cuốn sách mang lại cho ta những bài học quý giá. Hãy chọn lựa cho mình những cuốn sách hay để suy ngẫm, để hành động.