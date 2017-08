5 công nghệ được kì vọng sẽ thay đổi cuộc sống của con người trong tương lai không xa

Công nghệ đang ngày một khiến cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, ngày càng nhiều các phát minh được sáng tạo và phát minh, mang lại rất nhiều công dụng thiết thực, thế nhưng đâu là những thứ sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều nhất trong giai đoạn sắp tới?

Dưới đây là 5 công nghệ được kì vọng sẽ thay đổi đáng kể cuộc sống của con người trong tương lai.

Smart homes - Nhà thông minh

Một ngôi nhà thông minh sẽ bao gồm các vật dụng có thể kết nối với và chia sẻ thông tin chung với toàn mạng lưới internet trong nhà. Tuy nhiên hiện nay, công nghệ này vẫn chưa thể hoàn toàn đạt được điều đó.

Cụ thể, công nghệ này vẫn chỉ dừng lại ở các tính năng như tự động phát sáng thông minh, mở cửa tự động hoặc điều khiển nhiệt độ tùy theo môi trường thông qua các bộ điều khiển từ xa.

Để thực sự trở nên hữu ích, công nghệ Smart homes trong tương lai cần phải “thông minh” hơn nữa, hay nói một cách khác, công nghệ này có thể dựa vào hành động của người dùng để thực hiện các công việc sao cho hợp lý nhất.

Hãy thử tưởng tượng một chiếc máy giặt trong nhà có thể nhận diện loại quần áo nào bạn vừa bỏ vào, tự động chọn lọc chương trình giặt phù hợp, hoặc cảnh bảo khi bạn bỏ các loại quần áo không nên giặt với nhau vào chung một lần giặt.

Hay chiếc ti vi có khả năng nhận diện được khi nào bạn đã mệt mỏi rồi khuyên bạn đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Thật tuyệt phải không?

Virtual Secretaries - Thư ký/trợ lý ảo

Ngành nghề thư ký đã và đang đóng vai trò khá quan trọng trong kinh doanh, tuy nhiên thực tế cho thấy một số công việc của thư ký có thể để cho máy móc đảm nhiệm, giúp tiết kiệm thời gian cũng như công việc được hiệu quả hơn.

Một ví dụ đơn giản như các công việc sắp xếp cuộc họp hoặc nhân sự sao cho hợp lý, các trí thông minh nhân tạo hoàn toàn có thể làm tốt hơn con người gấp nhiều lần, giảm thiểu được các trường hợp nhầm lẫn hoặc sai sót.

AI doctors - Bác sĩ trí tuệ nhân tạo

Chúng ta đang sống trong thời đại vừa có sự phát triển trong cả y học lẫn công nghệ máy tính. Vậy không có lý do gì để không hi vọng vào một ngày không xa, các bác sĩ sử dụng trí thông minh nhân tạo sẽ chính là những người chăm sóc tận tình cho chúng ta những lúc đau ốm.

Thực tế một công ty có tên Babylon Health đã thử nghiệm trí tuệ nhân tạo Chatbot trên 5 bệnh nhân. các Chatbot này sẽ sử dụng các thông tin về y khoa để nói chuyện cũng như đưa ra lời khuyên cho các bệnh nhân trong những trường hợp không khẩn cấp.

Hơn nữa, trên Smartphone hiện nay đã có các ứng dụng theo dõi sức khỏe người dùng, từ đó đưa ra kết quả về tình trạng của cơ thể cũng như lời khuyên về chế độ ăn và cách tập luyện.

Tuy nhiên, trong tương lai, công nghệ AI Doctors vẫn còn khá khó thực hiện vì các lý do như rào cản về trí tuệ nhân tạo, kiến thức về y khoa ngày càng rộng lớn hay các loại bệnh đang càng trở nên nhiều và khó kiểm soát hơn.

Care robots - Robot trông nhà

Công nghệ này đều là giấc mơ của bất kì ai, đặc biêt là các bà nội trợ.

Một robot trông nhà kiêm giúp việc sẽ hỗ trợ chúng ta dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tiếp khách, làm bất cứ việc trong nhà nào mà chúng ta muốn. Điều này sẽ giúp con người có nhiều thời gian hơn, rảnh rỗi hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi, khi có ít thời gian chăm chút cho nhà cửa.

Robot được trang bị trí thông minh nhân tạo, khả năng nhận diện khuôn mặt, cùng một giọng nói dễ nghe được kì vọng sẽ sớm ra mắt trong tương lai gần.

Thực tế một số công nghệ như nhận diện khuôn mặt DeepFace của Facebook hoặc trí tuệ nhân tạo của Google đã thể hiện rất tốt trong thời gian gần đây, vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng công nghệ này sẽ sớm trở thành hiện thực.

Self-driving cars - Xe tự lái

Công nghệ này thực sự đã bước đầu được để ý và ứng dụng trên một số mẫu xe của các hãng nổi tiếng trên thế giới, nhưng chưa phổ biến và vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhiều người chúng ta vẫn lo lắng, không biết nếu phó mặc sự sống cho xe tự lái, thì liệu có an toàn hay không? Câu trả lời là có! Nghiên cứu cho thấy, mặc dù có thể mắc sai lầm, nhưng công nghệ xe tự lái thực sự an toàn hơn so với khi con người điều khiển.

Trong tương lai công nghệ xe tự lái được kì vọng sẽ thay đổi toàn bộ ngành giao thông vận tải của thế giới. Giúp tiết kiệm chi phí cho các hãng vận tải, tăng an toàn trong giao thông, các phương tiện công cộng sẽ được sử dụng nhiều hơn.

Hiện nay, các hãng xe đang từng ngày chạy đua nhau trong cuộc đua về công nghệ xe tự lái, mà dẫn đầu đang là TESLA với mẫu xe cùng tên của hãng.

Hi vọng trong tương lai không xa, con người chúng ta có thể thư thái ngồi đọc sách và ăn sáng trên quãng đường đi học, đi làm mà chẳng phải mảy may lo động tay vào chiếc vô lăng như hiện nay.

Nguồn: Siencealert