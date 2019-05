46 triệu tờ tiền của Australia bị in sai chính tả

Thông tin về lỗi chính tả bắt đầu lan truyên hôm nay. Một thính giả của Triple M gửi đến đài bức ảnh phóng to tờ 50 AUD mới, chỉ rõ 3 chỗ gõ nhầm “responsibility” thành “responsibilty” khi trích dẫn lời của Edith Cowan, nữ nghị sĩ quốc hội đầu tiên của Australia, nhiệm kỳ 1921 – 1924.

“It is a great responsibilty to be the only woman here and I want to emphasise the necessity which exists for other women being here” (tạm dịch: Trở thành người phụ nữ duy nhất tại đây là một trọng trách lớn lao và tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết của việc có thêm nữ giới tại cơ quan lập pháp).

Dòng chữ được in cạnh hình ảnh bà Cowan. Mặt còn lại của tờ 50 AUD là hình ảnh nhà văn, nhà phát minh người Australia David Unaipon.

Ảnh: Guardian.

Người phát ngôn RBA hôm nay cho biết ngân hàng “đã biết thông tin và lỗi chính tả sẽ được sửa trong lần in kế tiếp”.

Theo báo cáo của RBA, họ cho in 227 triệu tờ tiền mệnh giá các loại trong giai đoạn 2017 - 2018, riêng mẫu 50 AUD mới là 184 triệu tờ. Cơ quan này từ chối trả lời chính xác có bao nhiêu tờ 50 AUD mới bị lỗi cũng như có thu hồi chúng hay không.

50 AUD là mệnh giá được sử dụng phổ biến nhất tại Australia. Đồng tiền này được đưa vào lưu thông ngày 18/10/2018 với các yếu tố bảo mật mới giúp đối phó nạn làm giả và cải thiện yếu tố xúc giác cho người khiếm thị.