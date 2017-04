300 xe Honda Civic mới bị triệu hồi tại Việt Nam

Thông tin về chiến dịch triệu hồi vừa được liên doanh này công bố. Theo đó, Honda Việt Nam bắt đầu chiến dịch triệu hồi sản phẩm kể từ ngày 11/4 để thay thế ống nối ba chạc của hệ thống làm mát động cơ nhằm đảm bảo chất lượng xe theo tiêu chuẩn Honda.

Mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này là Honda Civic mới với số lượng xe bị ảnh hưởng là 300 xe.

Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến ống nối ba chạc của hệ thống làm mát động cơ có thể bị hẹp hơn so với tiêu chuẩn. Khi thay thế nước làm mát trong quá trình bảo dưỡng, do bên trong ống ba chạc có ba via và có thể bị hẹp hơn so với tiêu chuẩn, dẫn đến lượng nước làm mát không được điền đầy, đồng thời một lượng không khí cũng bị lẫn bên trong hệ thống, gây nên hiện tượng quá nhiệt của động cơ và đèn cảnh báo động cơ MIL sẽ sáng.

Thông tin từ Honda cho hay, hiện hãng vẫn chưa ghi nhận sự cố nào xảy ra liên quan đến hiện tượng này tại thị trường Việt Nam.

Honda Civic 1.5 chính thức được Honda Việt Nam đưa về bán tại thị trường Việt Nam từ 9/1. Mẫu xe được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan có giá bán lẻ đề xuất là 950 triệu đồng và nhanh chóng mang lại thành công cho Honda hơn.

Theo thống kê, sau 3 tháng bán ra thị trường, dòng xe này đạt doanh số 347 chiếc.