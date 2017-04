3 nghi can tham gia chém trung úy công an ở Sài Gòn ra đầu thú

Sáng 25/4, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết 3 trong số 4 nghi can chém trọng thương trung úy Phạm Minh Nhựt (27 tuổi), Công an phường 2, đã ra đầu thú.

Ba nghi can gồm: Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, tạm trú ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, tạm trú ở quận Thủ Đức) và Huỳnh Ngọc Sang (31 tuổi, tạm trú ở quận Gò Vấp).

Nghi phạm chủ mưu là Nguyễn Hồng Phong (còn gọi là Phong "trọc") đang bỏ trốn.

Các nghi can trên bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Sau khi ra đầu thú, các nghi can khai tối 6/3, đang ngồi nhậu thì Phong gọi điện yêu cầu "tiếp viện" nên cả 3 liền chạy tới quán Sơn Nga (126 Phan Xích Long, phường 2) giúp đại ca.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 6/3, Phong "trọc" đi ăn tối cùng bạn gái tại quán cháo Sơn Nga (126 Phan Xích Long, phường 2). Trong lúc khách đang ăn thì chủ quán la rầy con gái.

Tưởng chủ quán gây sự với mình, Phong đến la lối. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn, Phong tuyên bố sẽ san bằng quán vì ông chủ dám hỗn với anh ta.



Trước khi tấn công chủ quán, Phong cho bạn gái đi taxi về và anh ta ở lại gọi đồng bọn tới.

Chưa đầy 10 phút sau, 3 đàn em của Phong chạy xe máy tới, xông vào đập phá bàn ghế, tủ kính khiến nhân viên hoảng loạn bỏ chạy.

Lúc này, trung úy Nhựt đang đi dẹp lòng lề đường, thấy vậy liền chạy vào khống chế Ngọc Sang, liền bị đồng bọn của Phong lao vào đánh hội đồng để giải vây.

Sau khi gây án, cả nhóm trốn về Vũng Tàu. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.