Nguyễn Phương Trà My



Nguyễn Phương Trà My đang là tâm điểm gây chú ý khi những "cảnh nóng" của cô bé trong phim Người vợ 3 được tung ra. Khi khởi quay Người vợ ba, Trà My mới chỉ 13 tuổi. Cô bé đã vượt qua hơn 900 ứng viên trên cả nước để giành được vai diễn này.

Sinh năm 2004, Nguyễn Phương Trà My là một gương mặt khá mới trong làng giải trí. Trước Người vợ ba, Trà My đã đảm nhiệm vai chính trong phim "Dòng sông thương nhớ".

Ngoài đời, tuy mới 15 tuổi nhưng Trà My sở hữu ngoại hình bắt mắt, thu hút không hề thua kém những mỹ nhân tuổi đôi mươi. Cô bé còn được so sánh với nhan sắc của Hoa hậu Phạm Hương. Nữ diễn viên nhí có tính cách mạnh mẽ, trầm tĩnh hơn so với độ tuổi.

Ba mẹ ly hôn từ khi Trà My còn ít tuổi nên cô bé rất hiểu chuyện và thương mẹ. Trước những ồn ào có thể xảy ra khi đảm nhiệm vai nữ chính có nhiều cảnh nóng trong Người vợ ba, Trà My cho hay cô đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước.

Ngoài ra, nữ diễn viên 15 tuổi cũng khẳng định phim không hề dung tục hay "đáng sợ" như khán giả nghĩ.

Vẻ ngoài được so sánh với Hoa hậu Phạm Hương của Trà My ở tuổi 15.

Trà My được dự đoán là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt.

Nữ diễn viên nhí có tính cách mạnh mẽ, trầm tĩnh hơn so với độ tuổi.

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Tuy không nổi tiếng như cuộc thi dành cho người lớn nhưng đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới cũng tạo được hiệu ứng riêng khi mỗi năm lại phát hiện thêm được những tiềm năng sắc đẹp tỏa sáng trong tương lai.

Và cuộc thi năm nay, vương miện đã được trao cho cô bé người Việt Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Cô bé được chú ý khi trở về nước và được đón bằng xe dát vàng.

Nguyễn Ngọc Bảo Anh vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới năm 2019.

Cô bé mới có 7 tuổi nhưng đã chiến thắng nhiều đối thủ nặng ký đến từ các quốc gia khác.

Thông tin này hoàn toàn gây bất ngờ bởi dẫu sao đây cũng là một cuộc thi lớn và việc một đại diện người Việt đạt giải cao nhất đã khiến cho dư luận đều cảm thấy vui mừng.

Được biết, ngoài ngôi Hoa hậu, Bảo Anh còn xuất sắc giành được 2 giải thưởng phụ là: Tod Miss Universe Grand Prix 2019 - Hoa hậu Hoàn vũ nhí - bảng thi dành cho thí sinh từ 4 - 6 tuổi và Little Miss Universe Asia - Hoa hậu Hoàn vũ nhí châu Á.

Ngoài giải thưởng chính thức, cô bé Bảo Anh còn đạt 2 giải phụ.

Được biết Bảo Anh (tên thường gọi ở nhà là Miu) sinh năm 2012, năm nay mới 7 tuổi và đang theo học lớp 1. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô nhóc đã có bề dày kinh nghiệm tham gia khắp các cuộc thi sắc đẹp và các sự kiện thời trang.

Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ nhí, Bảo Anh đã tham dự nhiều sự kiện thời trang trong nước với vai trò người mẫu. Cô bé luôn thể hiện mình như một model chuyên nghiệp với những bước catwalk chuyên nghiệp và thần thái đỉnh cao không thua gì người lớn.

Bảo Anh là một người mẫu nhí và từng tham gia trình diễn thời trang khá nhiều.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc

Nếu từng hâm mộ bộ phim "Gia đình là số 1" của Hàn Quốc, chắc hẳn ai cũng nhớ tới nhân vật Hae Ri – cô nhóc lầy lội và vô cùng "đáng ghét" của phim dài tập đình đám này.

Bảo Ngọc cũng tham gia "Gia đình là số 1" phần 2 phiên bản Việt. Cô bé nhận nhiều lời chỉ trích không diễn đạt được như bản chính nhưng vẫn đang cố gắng hết sức hoàn thành vai diễn.

Ngoài đời, bé Bảo Ngọc là cái tên đình đám trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài chuẩn "tiểu mỹ nhân" với gương mặt khả ái khi còn nhỏ. Năm 2014, Bảo Ngọc từng tham gia chương trình "Đồ Rê Mí". Sau đó, Bảo Ngọc giành giải á quân "Gương mặt thân quen nhí" và quán quân tại "Sao nhí".

Tới tháng 9/2018 vừa qua, cô bé còn góp mặt trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi nhưng nhiều người đã dự đoán cô bé sẽ là Hoa hậu nếu đi thi vào 10 năm tới!

Hình ảnh ngắn ngủi của bé Bảo Ngọc xuất hiện trên chương trình Hoa hậu Việt Nam 2018.

Vẻ ngoài xinh xắn, tiểu thư của cô bé nhận được nhiều lời ngợi khen của cư dân mạng.