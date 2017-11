18 trẻ sơ sinh ở BV Bắc Ninh chuyển về BV TƯ đều nghi ngờ nhiễm khuẩn

Hội đồng chuyên môn kết luận, nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong do đẻ non, suy hô hấp sau sinh là do nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, biên bản họp của Hội đồng chuyên môn và báo cáo của BV Sản nhi Bắc Ninh, các thành viên của hội đồng đã thảo luận, phân tích và thống nhất đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sơ sinh.

Mặc dù nguyên nhân cuối cùng chưa được đưa ra nhưng các phân tích ban đầu của hội đồng chuyên môn cũng như qua việc điều trị những trẻ sinh non tại BV Nhi Trung ương và BV Bạch Mai, Hà Nội đều có chung nghi ngờ do nhiễm khuẩn huyết.

Khoa Nhi (BV Bạch Mai) tiếp nhận 3 trẻ được chuyển đến từ BV Sản Nhi Bắc Ninh. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Quyền Trưởng khoa Nhi, 2 trẻ sơ sinh ở ngày thứ 4 sau sinh, 1 bệnh nhi ở ngày thứ 11 sau sinh đều chẩn đoán có tình trạng nặng.

Những bệnh nhân này đang được đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh để can thiệp kịp thời nếu có diễn biến sốc nhiễm khuẩn.

Tại BV Nhi Trung ương, PGS.TS Trần Minh Điển cho biết, trong 8 trẻ được chuyển đến BV Nhi Trung ương có 4 bệnh nhi ở tình trạng nặng, điều trị với phác đồ nhiễm khuẩn huyết và được cách ly riêng một phòng.

Hiện tại có 2 bé thở máy, 2 bé tự thở oxy, hô hấp, tuần hoàn đang trong tầm kiểm soát.

Cũng theo PGS.TS Trần Minh Điển, đã có kết quả cấy vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng.

Đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc nên việc điều trị đặt vào tình trạng tối đa. Hy vọng với sự điều trị tích cực, kháng sinh mạnh nhất, cộng với thuốc tăng cường miễn dịch, tính mạng trẻ sẽ ổn định.

Tại BV Sản Nhi Bắc Ninh, sau khi đã xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc, bên cạnh việc chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên, BV sẽ phân loại bệnh nhân để giảm bớt số bệnh nhân tại đơn nguyên sơ sinh, giải phóng giường bệnh để tiệt khuẩn môi trường.

Sau khi xử lý tình trạng nhiễm khuẩn, BV sẽ lấy mẫu để cấy vi khuẩn, khi nào ổn định mới đón các em bé về lại BV Sản nhi Bắc Ninh.

Tối 21.11, có thêm 5 bệnh nhi được chuyển lên Khoa Sơ sinh BV Phụ sản Trung ương và 2 bệnh nhi tiếp tục chuyển lên BV Nhi Trung ương. Như vậy đến thời điểm này, đã có 18 bệnh nhi được chuyển tuyến theo dõi đặc biệt.

Theo các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn bệnh viện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự an toàn của người bệnh, làm tăng tỷ lệ người bệnh tử vong, tăng biến chứng, tăng ngày nằm điều trị, tăng mức sử dụng kháng sinh, tăng sự kháng thuốc của vi sinh vật...

Sự cố tại BV Sản Nhi Bắc Ninh cho thấy lo lắng của các chuyên gia là có cơ sở.

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều 22.11, BV Bạch Mai sẽ thông báo tình hình trẻ được chuyển lên từ Bắc Ninh đang điều trị tại viện.