17 năm sau vụ khủng bố 11/9, thế giới vẫn không quên những chú chó cứu hộ anh hùng

Những chú chó cứu hộ làm nhiệm vụ giữa đống đổ nát sau sự kiện kinh hoàng. Ảnh: Barcroft Media

Gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Những ngày sau sự kiện kinh hoàng, gần 100 chú chó cứu hộ thuộc Guide Dogs đã “lục tung” khu vực Ground Zero, nơi hai tòa tháp 110 tầng ở New York bị đánh sập, để tìm kiếm những người sống sót.

Nhiều người được những chú chó cứu thoát khỏi tòa tháp đang bốc cháy.

Đội chó cứu hộ cũng tìm thấy những người sống sót trong đống đổ nát cùng những đồ vật như trang sức mà sau này được bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.

Những chú chó được đào tạo để tìm kiếm thi thể đã phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người giữa đống hoang tàn sau sự kiện làm chấn động cả thế giới.

Trong quá trình tìm kiếm, do thấy quá ít người sống sót, những chú chó cứu hộ có lúc rơi vào căng thẳng bởi chúng tin mình đã thất bại.

Các nhân viên cứu hộ phải ẩn mình trong đống đổ nát, giả vờ như người gặp nạn còn sống, như một cách “tiếp sức” cho những chú chó trong việc tìm kiếm và thúc đẩy tinh thần của con vật.

Chú chó Bretagne nghỉ ngơi giữa ca tìm kiếm. Ảnh: Barcroft Media

Đội ngũ bác sĩ thú y cũng được điều động tới hiện trường để chăm sóc cho những chú chó cứu hộ.

Để có thể tìm kiếm nạn nhân trong suốt ca tìm kiếm kéo dài 12 tiếng, con vật cần được dán miếng đệm chân và được làm sạch mắt, mũi thường xuyên.

Người sống sót cuối cùng được giải cứu khỏi Ground Zero là Genelle Guzman-McMillan sau 27 tiếng kể từ lúc hai tòa tháp bốc cháy và đổ sập.

McMillan được một trong số chú chó cứu hộ tìm thấy từ đống đổ nát.

Chú chó Tara và chủ nhân Lee Prentiss đã đến Trung tâm Thương mại Thế giới vào đêm thứ 11. Họ ở đó trong 8 ngày. Ảnh: Barcroft Media

Một trong những “người anh hùng vô danh” trong vụ khủng bố 11/9 là chú chó Roselle.

Nó đã dẫn đường cho người chủ bị mù Michael Hingson đi từ tầng 78 của tòa tháp Bắc di chuyển 1.463 bước thoát khỏi tòa nhà để tới một ga tàu điện ngầm an toàn.

Một chú chó khác là Salty đã chỉ đường cho Omar E. Rivera và các đồng nghiệp của anh đến nơi an toàn từ tầng 71 của tòa tháp đôi.

Rivera nhớ lại giây phút cả hai người cùng Salty cố gắng chạy xuống cầu thang gần nhất, nhưng không gian bao trùm đầy khói và rất nóng khiến anh quyết định thả xích để Salty có thể rời khỏi đó.

Thế nhưng, con vật cương quyết không bỏ rơi anh và cuối cùng đưa tất cả tới nơi an toàn.

Một con chó không may mắn như vậy là Sirius. Nó là thành viên của đơn vị chó phát hiện vật liệu nổ thuộc Cơ quan cảnh thành phố New York và Sở cảnh sát New Jersey.

Sirius là cảnh khuyển duy nhất chết trong vụ khủng bố 11/9 khi nó đang ở trong cũi đặt tại tầng hầm của Trung tâm Thương mại Thế giới khi nó sụp đổ.

Bretagne là chú chó cuối cùng trong đội cứu hộ vụ khủng bố 11/9 qua đời năm 2016. Ảnh: Barcroft Media

Tới nay, tất cả chú chó kể trên đều đã qua đời. Tháng 6/2016, Bretagne, chú chó cứu hộ cuối cùng còn sống sót trong sự kiện 11/9, qua đời khi 16 tuổi.

Bretagne, thành viên trong Lực lượng đặc nhiệm số 1, cùng nữ chủ nhân Denise Corliss đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát của Trung tâm thương mại thế giới năm ấy.