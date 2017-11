16 hành động trên cả ngớ ngẩn của những kẻ say rượu

Chuyện say rượu thì ai cũng đã từng một lần trải qua cả rồi. Uống bao nhiêu để bị say thì không có gì đáng nói, vấn đề là trong lúc say bạn có làm việc gì ngớ ngẩn không mới là điều quan trọng.

Nếu không làm gì thì không sao, chứ nếu bạn có làm gì ngốc nghếch thì chuẩn bị lên sóng giống như 16 nhân vật dưới đây đi là vừa.



1. Đứng được trong lúc làm đệ tử lưu linh dường như đã là một điều quá sức.

2. Trông có khác gì con mèo thích nghịch đèn laze không hả các mẹ.

3. Bước chân đi cấm kịp trở lại, thôi đành nằm nghỉ một tí rồi tính tiếp.

4. Đã bảo là người ta biết cách rút tiền ở đây rồi mà lại.

5. Chơi đàn có kém gì thần tượng mới nổi của giới trẻ đâu.

6. Toàn chai với lọ thì đừng hòng đứng vững chứ đừng nói đến đá bóng vội làm gì.

7. Chỉ có đi ra đến cửa thôi mà sao con đường càng lúc càng xa thế.

8. Một vòng trái đất, em vẫn ngồi đây mà anh đi đâu mất rồi.

9. Vẫn còn đứng được là một kỳ tích đấy chứ?

10. Cô gái nào đã tìm được hình bóng của mình ở bức hình này?

11. Cứ tưởng đàng hoàng lắm, ai dè chưa được ba giây đã lòi đuôi chuột.

12. Đã say thế rồi thì chạy làm gì cho nó thêm phần lôi thôi.

13. Vẫn có kẻ nghĩ mình là nhà vô địch hạ gục được cối xay gió cơ đấy.

14. Đẹp trai thì phải tự lo được thân mình chứ ai đời lại để dập mặt luôn và ngay thế này.

15. Chắc là ngửi thấy mùi thối gì trong bóng tối nên mới hăng như thế.

16. Uống không hay nhưng đời vẫn còn quá may vì có mấy ông bạn tốt chơi cùng.

(Nguồn: Tổng hợp)