14 người chết và mất tích do sạt lở, lũ quét ở Khánh Hòa - VTC News

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa, tính đến 16h ngày 18/11, mưa lũ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm 12 người chết, 6 người bị thương và 2 người đang mất tích, tập trung tại các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Vĩnh Hóa và xã Phước Đồng.



Tại phường Vĩnh Hòa, hồ chứa nước khu đô thị Hoàng Phú bị vỡ đã khiến 3 người chết, trong đó có 2 trẻ em và hiện vẫn chưa xác định được tên tuổi. Còn tại xã Phước Đồng, vụ sạt lở đất phía sau chùa Tâm Tỳ Ni đã khiến 5 người chết và 1 người bị thương.

Ngay trong sáng nay, TP Nha Trang đã huy động 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Không quân, Học viện Hải quân… cùng với các ngành chức năng của tỉnh và thành phố triển công tác ứng cứu tại các điểm sạt lở, tìm kiếm người bị vùi lấp, mất tích và đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời thành phố Nha Trang đã di dời khẩn cấp 250 hộ với 1.400 nhân khẩu tại khu vực chùa Lâm Tỳ Ni đến nơi an toàn tránh trú.

Hiện nay, do ảnh hưởng của mưa lớn nên nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Đặc biệt là ngập lụt tại các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Sạt lở tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Thanh Hải)

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận hiện vẫn đang có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong 12 giờ qua từ 70-150mm, có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn) như ở Nha Trang (Khánh Hòa) 379 mm; Hà Bằng (Phú Yên) 159 mm; Quán Thẻ (Ninh Thuận) 254 mm.



Mực nước lúc 15h ngày 18/11 ở sông Cái tại Nha Trang là 7,65m dưới BĐ1 0,35m; sông Dinh tại Ninh Hòa là 4,0m, trên BĐ 0,02m; nhiều tuyến đường nội đô Nha Trang đều bị ngập, có nơi ngập sâu 1m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ tiếp tục lên, phổ biến lên mức BĐ1-BĐ2, riêng trên sông Dinh, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) khả năng lên BĐ2 và trên BĐ2.