11 mật ngữ của phi công và tiếp viên hàng không

Doors to arrival and crosscheck (tạm dịch: "Cửa đến và kiểm tra chéo"): Ngay trong các chuyến bay nội địa tại Việt Nam, hành khách cũng có thể nghe được câu này. Thông báo này thường do tiếp viên trưởng đưa ra khi máy bay đang tới cổng đón trả khách, để xác nhận các thang trượt khẩn cấp ở mỗi cửa đã được khóa lại. Nếu không, các thang sẽ tự động bung ra khi cửa mở.