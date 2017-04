10 ngày dùng thử C9 Pro: Ấn tượng không thể nào quên

Tôi là dân văn phòng thông thường như bao người khác: sáng lên công ty, chiều tối đi về.

Công việc của tôi đòi hỏi cần tiếp xúc với máy tính và điện thoại nhiều nên từ lâu, tôi đã muốn một thiết bị pin "trâu" và đủ mạnh để phục vụ cho công việc của mình, thay cho chiếc máy đã già nua mà tôi đang dùng. Sau một hồi khảo sát, tôi đã tìm thấy một sự lựa chọn mới cho mình, đó chính là chiếc Samsung Galaxy C9 Pro.



Nó khiến tôi chú ý vì màn hình rộng 6-inch và khối pin dung lượng lên đến 4000 mAh của nó, chính xác là những thứ tôi đang cần ở một chiếc smartphone.



Và cho đến nay, tròn 10 ngày kể từ lúc sử dụng sản phẩm, tôi đã hoàn toàn hài lòng với nó. Lí do vì sao tôi sẽ nói cho các bạn ngay đây.

Thứ nhất là về sự "trâu bò" về pin. Vì Galaxy C9 Pro có kích thước tương đối lớn nên Samsung đã trang bị một viên pin dung lượng cao ở trong, lên đến 4000 mAh.

Tôi có thể làm được rất nhiều việc trong ngày với C9 Pro mà không cần quan tâm đến việc sạc pin cho máy. Thậm chí tôi còn dùng được đến 2 ngày nếu sử dụng ít.

Tôi nghĩ đó là do con chip 8 nhân Snapdragon 653 đã quản lí năng lượng quá tốt, và một phần do màn hình FullHD (đã quá đủ so với tôi) tiết kiệm năng lượng hơn màn hình độ phẩn giải 2K trở lên rất nhiều.

Thứ hai, màn hình rộng 6-inch của C9 Pro cho tôi cảm giác chơi sử dụng "đã" hơn bao giờ hết.

Với diện tích màn hình lớn như thế này, tôi có thể vừa đọc mail vừa nhắn tin (Android phiên bản mới nhất có hỗ trợ các ứng dụng chia màn hình), điều mà tôi không thể thực hiện trước đó với chiếc smartphone cũ của mình.

Ngoài ra, tôi đã dần trở nên thích chơi game với chiếc C9 Pro, một phần vì tôi cũng không muốn "phí" lượng ram 6GB khổng lồ của nó.

Được biết đây là dòng Galaxy đầu tiên được sở hữu RAM 6GB. Tôi đã thử mở 2 game nặng cùng lúc,

Asphalt 8 và Liên Quân Mobile, cùng khoảng chục ứng dụng phụ khác, nhưng bất ngờ là chiếc C9 Pro vẫn không tải lại ứng dụng khi tôi bật cửa sổ đa nhiệm và chuyển giữa các ứng dụng với nhau.

Một điểm nữa là tuy sử dụng lâu và liên tục khi chơi game, máy vẫn không có biểu hiện quá tải và "đơ" máy như các dòng smartphone ít RAM tôi dùng chơi game nặng lúc trước.

Một điểm nữa tôi rất thích là hệ thống âm thanh chất lượng cao với bộ xử lý Cirrus Hi-Fi Codec và Ultra High Quality Audio (UHQA) trên chiếc smartphone C9 Pro này đã góp phần làm tăng trải nghiệm chơi game của tôi, bằng những âm thanh sống động và chân thực nhất, thể hiện rõ qua những tiếng gầm rú của động cơ xe hay tiếng va chạm đinh tai trong game Asphalt 8.

Nhìn chung, chiếc Galaxy C9 Pro là một thiết bị rất tốt nếu bạn cần một thiết bị màn hình lớn để chơi game và làm việc, nhờ vào màn hình to đến 6-inch, RAM 6GB và viên pin 4000 mAh của nó.

Tôi nghĩ sẽ hiếm có đối thủ nào qua mặt C9 Pro trong phân khúc tầm trung này, ít ra trong thời điểm hiện tại.