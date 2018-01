10 năm không rửa chân, vừa thả chân vào nước người đàn ông khiến cá chết hàng loạt

Theo trang China Daily đưa tin, anh Vương là kỹ sư công nghệ thông tin 10 năm nay. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chuyên tâm công tác.

Bình thường công việc của một kỹ sư công nghệ bận rộn, tăng ca liên tục. Chính vì vậy, 35 tuổi anh Vương vẫn chưa kết hôn. Cha mẹ anh Vương nhiều lần lo lắng, giục giã nhưng bận công việc, anh Vương lại quên đi.

Thông qua giới thiệu, anh Vương đi xem mắt một cô gái. Sau khi gặp gỡ, hai người cảm thấy đối phương khá phù hợp, bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu nhau.

Gần đây, có dịp được nghỉ ngơi, anh Vương cùng bạn gái đi spa thư giãn, ngâm chân theo liệu pháp tự nhiên, để cá rỉa hết những phần da chết ở chân.

Đến nơi, người đàn ông cởi giày, cởi tất ngâm chân vào bể cá thư giãn. Chẳng ngờ, đến khi tính tiền, chủ tiệm spa choáng váng khi cá trong bồn ngâm chân của anh Vương chết sạch. Hơn nữa trong nước có mùi cực kỳ khó ngửi.

Lúc đầu, chủ tiệm spa nghĩ rằng anh Vương cố ý thả độc khiến cá trong bồn chết, cạnh tranh làm ăn. Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, người đàn ông này đành thừa nhận 10 năm nay anh không rửa chân, có rửa cũng chỉ rửa qua loa vài lần.

Có thể nguyên nhân cá trong bồn chết hết sau khi anh ngâm chân là do bị "đầu độc" bởi mùi thối chân hoặc do cá ăn quá no mà chết.

Thừa nhận đầy xấu hổ này của anh Vương khiến chủ tiệm spa và bạn gái kinh ngạc. Rất may sau đó, anh chàng không bị bạn gái bỏ.