10 điều "kỳ diệu" xảy ra với bạn nếu ăn chuối mỗi ngày

Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến và được yêu thích. Chuối có thể ăn trực tiếp, say sinh tố… Chuối không những vừa ngon, vừa rẻ mà còn rất bổ dưỡng. Ăn ba quả chuối mỗi ngày, cơ thể được cung cấp khoảng 1500mg kali và nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc ăn chuối mỗi ngày:



1. Hạ huyết áp



Nghiên cứu đã chỉ ra, ăn ba quả chuối mỗi ngày làm hạ huyết áp nhanh. Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 422mg kali và hàm lượng muối gần như bằng 0. Tỉ lệ kali – natri cao giúp giảm tác động tăng huyết áp của natri trong chế độ ăn uống. Vì vậy, bạn nên thay khoai tây chiên bằng một quả chuối.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Chuối có nhiều chất xơ, cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng, điều chỉnh tiêu hóa, giảm bớt tốc độ tiêu hóa. Ăn một quả chuối giúp no lâu, giảm táo bón. Ăn chuối vào bữa sáng giúp tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thực phẩm giàu chất xơ tốt cho tim mạch, trong chuối chứa nhiều chất xơ. Chất xơ có trong chuối giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) và bệnh tim mạch vành (CHD). Ăn một hoặc 2 quả chuối không chỉ cung cấp 4g chất xơ, các vitamin, khoáng chất thiết yếu và chất chống oxy hóa cho cơ thể.

4. Chuối tạo ra các tế bào khỏe mạnh

Chuối chứa nhiều vitamin B6, chiếm 20% lượng viatamin B6 một người lớn cần mỗi ngày. Vitamin B6 giúp cơ thể sản xuất insulin, hemoglobin và axit amin thiết yếu tạo ra các tế bào khỏe mạnh. Vitamin B6 sản xuất kháng thể, hỗ trợ miễn dịch.

Nhiều người sử dụng cụm từ sau để nói về tác dụng của chuối:"mỗi ngày một quả chuối, cả đời bác sĩ không hỏi thăm".

5. Chuối cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Chuối dễ tiêu hóa, không gây kích ứng cho hệ tiêu hóa hoặc đường tiêu hóa. Chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hấp thu các chất lỏng đang dư thừa trong bao tử khi bị tiêu chảy. Với những đặc tính đó, chuối là lựa chọn lý tưởng nhất cho trẻ mới ăn dặm.

Đồng thời, các chuyên gia dinh dưỡng đã thêm chuối vào chế độ ăn BRAT để điều trị tiêu chảy cấp: chuối, gạo, sốt táo, bánh mì nướng.

Trong chuối có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

6. Chuối nhiều vitamin C



Khi nói đến các loại quả giàu vitamin C, bạn sẽ nghĩ ngay tới dâu tây và cam. Thực tế, chuối chứa nhiều vitamin C, đáp ứng 15% nhu cầu vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, trung hòa gốc tư do có hại trong cơ thể.

Vitamin C duy trì mạch máu khỏe mạnh, đồng thời sản suất collagen liên kết các cơ , xương và các mô.

7. Tăng cường khả năng vận động

Các vận động viên thích ăn chuối vì: chuối đẩy mạnh khả năng hoạt động của cơ bắp, cung cấp các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng một cách hoàn toàn tự nhiên.

Theo một nghiên cứu của trường đại học Appalachian ở Mỹ, 15 phút ăn nửa quả chuối trong môn xe đạp tính giờ bằng uống một cốc carbohydrate. Vận động viên điền kinh người Jamaica, Yohan Blake ăn 16 quả chuối một ngày giành chiến thắng ở nội dung thi chạy nước rút ở Olympic.

8. Phòng ngừa thiếu máu

Chuối có nhiều sắt, sản xuất hemoglobin trong máu và ngăn ngừa chứng thiếu màu. Thiếu máu là do số lượng hồng cầu hoặc hemoglobin giảm, dẫn đến mệt mỏi, xanh xao và khó thở. Hơn nữa, vitamin B6 trong chuối điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt cho người bị bệnh thiếu máu.

9. Kiềm chế cơn đói

Mùi hương của chuối hạn chế thèm ăn và kiềm chế cơn đói. Đối chứng với kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Alan Hirsch – giám đốc quỹ nghiên cứu và điều trị Mùi và Vị (Smell and Taste Treatment and Research foundation) ở Chicago, mùi hương của chuối có khả năng "đánh lừa" bộ não khiến bạn nghĩ đã ăn chúng. Vì vậy, chuối hỗ trợ giảm cân.

10. Chuối cải thiện tâm trạng, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn

Một quả chuối cỡ vừa chứa 27mg magie. Chất này cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon. Đàn ông cần 420mg magie, phụ nữ cần 320mg magie mỗi ngày. Nếu thiếu magie gây cảm giác lo âu, cáu gắt, trầm cảm và các rối loạn khác.

Chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người không cung cấp đủ lượng magie cần thiết. Vì vậy, bạn nên thêm chuối vào bữa xế chiều để bổ sung năng lượng và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ngoài ra, vỏ chuối có tác dụng làm trắng răng. Chà xát mặt trong của vỏ chuối lên răng trong hai phút, mức độ trắng sáng của răng được cải thiện.

*Theo Lifehack.