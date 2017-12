10 đám cưới Việt trong năm 2017 không phải của sao showbiz nhưng cực kỳ xa hoa khiến MXH nô nức "chỉ dám nhìn không dám ước"

1. "Siêu đám cưới" 10 tỷ: Mời toàn sao hạng A, tiệc cưới tại nhà hàng 5 sao... dựng trong 1 tuần

Tối 24/2, MXH xôn xao trước một "siêu đám cưới" diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đám cưới "khủng" nêu trên là của con trai một vị đại gia gốc Cần Thơ. 10 tỷ là số tiền ước chừng chi phí tổ chức đám cưới.

Gia đình hai bên thậm chí đã thuê hẳn một bãi đất trống gần nhà, cho người dựng thành nhà hàng 5 sao chỉ trong 1 tuần để phục vụ sự kiện trọng đại.

Chú rể trong đám cưới khiến hàng triệu người ngưỡng mộ này là Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992 tại Cần Thơ, giám đốc công ty mỹ phẩm) và cô dâu là Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1993 tại Long An, kế toán).

Chia sẻ với phóng viên, cô dâu Bích Trâm cho biết cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Không chỉ gây choáng với đám cưới 10 tỷ, ngày 16/1 vừa qua, lễ đính hôn của Đăng và Trâm cũng khiến nhiều người xôn xao khi chú rể mang nguyên 10 chiếc Mercedes S500 đi đón dâu, gia đình nhà trai đặt 1 tỷ tiền nạp tài (lễ đen).

MC Thanh Bạch trực tiếp dẫn dắt buổi lễ. Những ngôi sao Việt Nam được mời đến biểu diễn trong đám cưới này ngoài ra còn có danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phi Hùng,... Cô dâu chú rể thay khá nhiều trang phục trong suốt buổi lễ. Để đảm bảo an ninh, 50 người đã được thuê riêng cho nhiệm vụ bảo vệ.

Cô dâu Bích Trâm và chú rể Hải Đăng

Hội trường đám cưới được trang trí lung linh (Ảnh: Đỗ Duy - Trường Nguyễn)

Thực đơn trong tiệc cưới (Ảnh: Đỗ Duy - Trường Nguyễn)

2. Đám cưới đất Cảng "chi phí khủng" khiến nhiều người choáng váng



Một đám cưới hoành tráng, xa hoa diễn ra tại Hải Phòng vào giữa tháng 3 đã khiến dư luận sục sôi. Chú rể Lâm Duy (26 tuổi, Hải Phòng) và cô dâu Hà Anh (24 tuổi, Hải Phòng) - nhân vật chính trong đám cưới khẳng định chi phí lên đến gần chục tỷ đồng như MXH đồn đoán là hoàn toàn không chính xác.

Chi phí thật gia đình không tiện tiết lộ song chú rể cam đoan là không hề "gây sốc". Được biết, Duy và Hà Anh vốn quen nhau qua một người bạn thân của Duy. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã trải qua 5 năm tìm hiểu và gắn bó.

"From Zero to Hero" có thể nói là đặc trưng trong tiệc cưới của Lâm Duy - Hà Anh. Nguyên nhân là bởi hội trường với sức chứa lên đến 1200 người được dựng hoàn toàn từ một bãi đất trống. Chú rể Lâm Duy muốn tạo ra một khu vườn tình yêu dành tặng cô dâu nên đã cho dựng rạp trên một khu đất rộng hơn 1700 mét vuông.

Sau khi trải cỏ nhân tạo, tổng diện tích khu đất vào khoảng 2300 mét vuông. 3 xe tải 1,4 tấn đã được điều động để chở số hoa tươi nhập khẩu trang trí cho đám cưới. Ekip dàn dựng, trang trí gồm 120 người đã phải làm việc liên tục từ ngày 8 đến 13/3 để kịp tiến độ.

Chú rể cũng cho biết thêm rằng số lượng khách mời trong hôn lễ của hai vợ chồng là 1200 người, trong đó có cả những ca sĩ nổi tiếng như Tấn Minh, Uyên Linh, Hoàng Dũng.

3. Đám cưới 6 tỷ đồng với bạn trai 7 năm của nữ đại gia Bình Phước

Đám cưới của cặp đôi Quốc Bảo - Tuyết Mai khiến cộng đồng mạng dậy sóng cuối tháng 3 năm 2017. Cô dâu và chú rể cho biết đã chi hơn 6 tỷ để tổ chức một lễ cưới hoành tráng, lung linh với hội trường 2000 khách.

Cặp đôi cũng không quên dành tặng những vị khách đã đến chung vui cùng vợ chồng mình với món quà đặc biệt là sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Hiền Thục, danh hài Chí Tài, ca sĩ Chi Dân,...

Cô dâu Tuyết Mai năm nay 25 tuổi và đang là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm nổi tiếng tại Sài Gòn. Cách đây 7 năm, Mai đã khiến một chàng trai tên Quốc Bảo "điêu đứng" ngay lần đầu chạm mặt.

Bảo đã bỏ ra quãng thời gian gần nửa năm để "cưa đổ" Mai và 7 năm để chiếm trọn tình yêu và lòng tin của nàng, khiến nàng đồng ý theo mình về dinh.

4. Đám cưới kỳ công được chuẩn bị trong gần 1 năm của cặp đôi Việt sinh sống tại Mỹ

Cô dâu Quỳnh Chi (26 tuổi) và chú rể Bá Khoa (29 tuổi) đã có một lễ cưới ấm áp, sum vầy với sự chúc phúc của người thân và bạn bè vào đầu năm 2017 - hơn 1 năm sau khi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Cô dâu Chi đã dành ra gần 1 năm để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Kết quả là Chi và Khoa đã có một ngày cực kỳ nhiều cảm xúc. Từ khâu trang trí, trang phục, quay phim, chụp ảnh,... tất cả đều mĩ mãn và như ý. Dù không tiết lộ cụ thể chi phí nhưng đám cưới tại Việt Nam của cặp đôi được nhiều người đánh giá cao về tính thẩm mỹ, độ kỳ công.

Khung cảnh lung linh trong hôn lễ của cặp đôi Bá Khoa - Quỳnh Chi.

20 cành hoa mận đã được đội ngũ trang trí trực tiếp vận chuyển từ Tây Bắc để trang hoàng cho tiệc cưới.

20 cành mận trắng kết hợp với những món đồ thủy tinh cùng hiệu ứng ánh sáng hoàn hảo, hội trường tiệc cưới của Khoa và Chi trông rất giống một khu rừng nhiệt đới trong một buổi sáng mùa hè.

5. Đám cưới tiền tỷ sân khấu trải toàn hoa tươi nhập ngoại của cô dâu hoa khôi và chú rể Việt kiều



Dù chỉ mời vỏn vẹn 300 khách nhưng tổng chi phí mà cặp đôi Vân Anh - Đăng Tuấn đã chi ra cho đám cưới được tính bằng đơn vị tỷ đồng. Con số cụ thể không được tiết lộ song có thể chắc chắn cô dâu chú rể đã đặt rất nhiều tâm huyết vào sự kiện trọng đại này.

Tiệc cưới của vợ chồng Đăng Tuấn - Vân Anh đẹp như cổ tích và chú trọng chất lượng dù không mời quá nhiều khách.

Điểm đặc biệt nhất trong đám cưới ngoài khu vực hội trường được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi nhập ngoại là dàn phù dâu gồm 9 cô nàng xinh đẹp trong top 25 chung kết Hoa khôi Sinh viên Hà Nội.

Hội trường đám cưới được trang trí bởi tông màu tượng trưng cho sự thủy chung là xanh blue và tím.

Tuy nhiên vì ở Việt Nam có rất ít loại hoa tươi có cùng tông màu này nên đám cưới đã sử dụng rất nhiều hoa nhập khẩu hiếm gặp như Delphinium (giống hoa violet của ta nhưng kích cỡ to hơn), Anemone (thu mẫu đơn), Agapanthus (thanh anh hay huệ sông Nile),...

Sân khấu trong đám cưới của Vân Anh - Đăng Tuấn gồm hai phần: 1 sân khấu truyền thống ở cuối khán phòng và 1 sân khấu đảo ở giữa.

Sân khẩu đảo được tạo nên bởi chất liệu kính cường lực, bên dưới là bạt ngàn hoa tươi. Đây cũng là nơi cặp đôi trao nhẫn và thực hiện mơ ước nhảy "first dance" của cô dâu. Với cách bài trí này, tất cả các quan khách đều có thể dễ dàng theo dõi những giây phút thiêng liêng của cặp uyên ương.

6. Đám cưới lần 2 được chuẩn bị hoành tráng và công phu tới từng chi tiết của hotmom Hằng Túi

Sau khi chia tay chồng cũ Đăng Nguyên, hotmom Hằng Túi đến cuối cùng cũng tìm được cho mình hạnh phúc mới. Ngày 7/5, đám cưới cổ tích của Hằng Túi và vị hôn phu Tiến Dũng đã chính thức diễn ra tại một resort 5 sao sang trọng bậc nhất Đà Nẵng.

Là bà chủ chuỗi cửa hàng thời trang, túi xách, siêu thị và spa làm đẹp ở Hà Nội, Hằng Túi đủ sức tổ chức cho mình một đám cưới cổ tích hoành tráng, xa hoa hết nấc, không thua kém bất kỳ ngôi sao hay đại gia nào.

Cụ thể, trong ngày trọng đại của mình, Hằng Túi đã khoác lên mình bộ váy cưới thiết kế riêng trị giá hơn 200 triệu được đính kết bởi 10.000 viên pha lê Tiệp Khắc và vải ren Pháp. Ê-kip tổ chức đám cưới của cặp đôi lên đến 70 người từ Hà Nội đã bay vào Đà Nẵng và mất 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ.

Hoa sử dụng trong đám cưới phần lớn là hoa tươi nhập khẩu, được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội và TP HCM vào Đà Nẵng và chiếm nguyên một phòng lớn trong resort để bảo quản.

Chương trình diễn ra từ 4h chiều bên bãi biển và kéo dài tới 10h tối với nhiều trò chơi, tiết mục hấp dẫn. Cuối chương trình là màn đốt lửa trại với hơn 2.000 que pháo bông được chuẩn bị sẵn.

Khu vực đãi tiệc rộng khoảng 250m2 được trang trí bằng hoa thả trần và hàng nghìn dây đèn sợi đốt. Cô dâu, chú rể cũng chu đáo và hào phòng khi mua vé máy bay cho hơn 150 khách mời đến dự đám cưới tại bãi biển Đà Nẵng.

Những con số ấn tượng nêu trên cùng hình ảnh đẹp long lanh khiến đám cưới của Hằng Túi nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm và bàn tán nhiều nhất mạng xã hội.

7. Đám cưới xa hoa hơn 10 tỷ đồng của người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và "đại gia mía đường"

Lê Thị Sang (sinh năm 1994) được biết đến với danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất" Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và cũng lọt Top 15 người đẹp nhất cuộc thi. Tháng 6 vừa qua, người đẹp đã lên xe hoa với đại gia mía đường Việt Anh.

Ngày vui của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng và đắt đỏ ở Sài Gòn và được trang trí theo concept vườn Địa đàng - khu vườn của những tình yêu đẹp - trong thần thoại Hy Lạp. Không gian buổi lễ được chia thành 3 khu vực: khu đón khách, khu chụp ảnh lưu niệm và phòng tiệc chính.

Đến với đám cưới của Việt Anh và Lê Sang, ai nấy đều mãn nhãn trước không gian tiệc cưới được trang trí bởi hơn 40.000 bông hoa tươi được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan và các nước châu Âu, trong đó có 3.000 bông hồng pink ohara Hà Lan, 20.000 bông hồng patel, hoa baby trắng, mẫu đơn pink, hồ điệp trắng và hơn 15.000 đóa cẩm tú cầu cùng các loại hoa, lá nhập khẩu khác.

Khu vực chụp hình lưu niệm là nơi hiện diện của một vòm hoa rủ khổng lồ, choáng ngợp. Các loại hoa sử dụng trong đám cưới đều được tuyển chọn kỹ càng, có kích thước lớn nhất, độ nở hoàn hảo nhất và màu sắc hài hòa nhất.

Sân khấu ấn tượng với 4 chú ngựa pegasus được điêu khắc tinh xảo với kích thước lên tới 3m, trải dài trên sân khấu 19m.

Chưa hết, hơn 800 khách mời đã được cô dâu chú rể chu đáo chuẩn bị vé máy bay và sắp xếp chỗ ở tại khách sạn 5 sao trong 3 ngày. Trong bữa tiệc, mỗi vị khách được thưởng thức một menu riêng có các món sơn hào hải vị với chi phí hơn 3.000.000 đồng/người.

Được biết, tổng chi phí cho đám cưới lên tới hơn 10 tỷ đồng trong đó trang trí chiếm khoảng 8 tỷ, tiệc mời khách hơn 2 tỷ, chưa kể tiền đi lại, ăn ở của 800 khách, chi phí âm thanh, ánh sáng...

8. Siêu đám cưới "tuyết rơi mùa hè" chi phí khoảng 10 tỷ, hội trường 5000 mét vuông, 3000 khách mời

Ngày 29/6 vừa qua, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước một "siêu đám cưới" diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Đám cưới được trang trí và tổ chức theo concept "tuyết rơi mùa hè".

Theo đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và thiết kế đám cưới, chỉ riêng phần rạp cưới đã có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Từ bãi đất trống rộng 5000 mét vuông, ekip thực hiện đã cho dựng lên một hội trường tiệc cưới hoành tráng, lung linh với tiêu chuẩn ngang ngửa khách sạn năm sao với đầy đủ điều hòa, bàn tiệc, bếp Âu - Á. Thời gian để hoàn thành hội trường cưới siêu khủng này là 50 ngày liên tục.

Đám cưới gây chú ý không chỉ bởi độ hoành tráng, xa hoa và chi phí "khủng" mà còn bởi sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A được mời đến biểu diễn như ca sĩ Quang Lê, ca sĩ Lệ Quyên.

Ban đầu, gia đình hai bên dự kiến mời 2400 khách đến dự nhưng trên thực tế hội trường cưới đã tiếp đón con số lên đến 3000 khách. Rất nhiều anh em, bạn bè của cô dâu chú rể phải chờ rất lâu mới được sắp xếp bàn dự tiệc. Dù trời mưa nhưng bạn bè chú rể vẫn đến rất đông và không ngại đứng chờ.

Được biết, nhân vật chính trong đám cưới là chú rể Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1986) và cô dâu Đặng Ngọc Tuyết (sinh năm 1999). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

9. Đám cưới bạt ngàn sen tươi của cô dâu phố cổ

Sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, cô dâu Hồng Nhung đặc biệt trân trọng những giá trị truyền thống. Có niềm yêu thích đặc biệt với sen, trong cả lễ ăn hỏi và lễ cưới của mình, Hồng Nhung đều không do dự chọn ngay hoa sen làm loại hoa trang trí chủ đạo.

Lễ ăn hỏi và lễ cưới của Nhung và Trung gây ấn tượng khi toàn bộ đều được trang trí bằng sen tươi. Cô dâu Hồng Nhung thể hiện rõ sự tinh tế, và chu đáo khi chọn cho mình bộ áo dài trắng trơn, cổ đeo kiềng bạc, khuôn mặt trang điểm trong veo trong lễ hỏi.

Khách mời nhà trai, nhà gái đến với lễ ăn hỏi của cô dâu Hà Nội được thết đãi bằng mứt sen gừng, hạt bí, cốm. Trong lễ rước dâu, chú rể Tiến Trung đưa nàng về dinh trên chiếc xe đời cổ.

Không chỉ mạnh tay chi tiền cho lễ ăn hỏi, cô dâu chú rể còn bỏ một khoản tiền khá lớn so với mặt bằng chung để trang hoàng cho không gian tiệc cưới.

Trong đám cưới của Hồng Nhung và Tiến Trung, dù cách bài trí khá hiện đại, long lanh với đủ loại hoa tươi đắt tiền nhưng hoa sen vẫn tiếp tục xuất hiện. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, thanh lịch, tạo cảm giác dễ chịu cho mỗi người có mặt trong bữa tiệc.

10. Đám cưới "khủng" ở Đồng Nai: Cô dâu vàng đeo trĩu cổ, rước dâu bằng xe Bentley

Mới đây, loạt hình ảnh được đăng tải lên Facebook ghi lại những khoảnh khắc trong 1 đám cưới ở Đồng Nai khiến cộng đồng mạng xôn xao chú ý.

Theo đó, đám cưới của cặp đôi trẻ được tổ chức khá long trọng với hoa tươi và sân khấu bố trí màn hình LED. Cô dâu và chú rể thì tươi tắn xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống màu đỏ lên nhận những món quà chúc phúc từ người thân.

Và điều đặc biệt nhất khiến nhiều người chú ý đó chính là màn trao tặng vàng cưới của gia đình 2 bên với số lượng lên đến "level"... trĩu cổ. Kể cả khi đến phần tiệc cưới, cặp đôi thay lễ phục nhưng cũng vẫn đeo trên người số vàng "khủng" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ghen tị.

Bên cạnh đó, nhiều người còn nhận ra sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly với vai trò ca sĩ trên sân khấu của đám cưới.

Dàn xe đón dâu trong đám cưới vô cùng sang trọng, trong đó có cả Bentley. Được biết, cô dâu trong đám cưới ấn tượng trên là bạn Nguyễn Phú Quý (21 tuổi) và chú rể là bạn Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi), đều sống tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Liên hệ với cô dâu Phú Quý, cô cho biết đám cưới của 2 bạn được diễn ra vào ngày 25/11 vừa qua tại quê nhà.

